Confira a agenda cultural deste fim de semana em Atibaia

O fim de semana em Atibaia contará com diversos eventos, como os últimos dias da Festa de Flores e Morangos, a 17ª Primavera dos Museus, Caminhada de Conscientização e Inclusão, Cinema da Nossa Gente e 1ª Festa da Primavera do bairro da Usina.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira a programação:

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

A 41ª edição da festa mais famosa da Capital Nacional do Morango está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de curtir os últimos dias nesta sexta (22), sábado (23) e domingo (24), no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1.030). Gastronomia típica japonesa, shows de Taikô e Bon Odori, pavilhão de exposição, mini shopping e salão do artesão estão entre os atrativos da tradicional festividade da colônia japonesa, uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia que conta com apoio da Prefeitura, da Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros, da Pró-flor e do Sindicato Rural de Atibaia. Mais informações no site do evento: https://www.floresemorangos.com.br/

1ª Mostra de Cinema SUS na telona e VaCINE

Realizada pelas secretarias de Saúde e Cultura em parceria com a rede de cinemas Centerplex, a mostra apresenta filmes que refletem sobre a importância de um sistema público de saúde baseado em princípios éticos como a universalidade, equidade e integralidade do direito à saúde. Com entrada gratuita, as exibições acontecem no Centerplex Cine Atibaia (Rua José Alvim, 347, Centro) até sábado (23). Os títulos exibidos e horários estão na programação do 1º Fórum de Mobilização, Organização e Participação da Comunidade no SUS de Atibaia, disponível AQUI.

O destaque é a VaCINE, ação intersetorial que busca ampliar a cobertura vacinal do público infantojuvenil. Voltada a crianças de 4 a 11 anos, a iniciativa oferece ingressos de cinema gratuitos para quem comparecer no cinema no dia 22 de setembro, entre 8h30 e 9h, e atualizar a caderneta de vacinação.

Dia S

O 1º Fórum de Mobilização, Organização e Participação da Comunidade no SUS de Atibaia contará ainda com o “Dia S”, um grande evento de encerramento que será realizado pela Prefeitura no sábado, dia 23 de setembro, a partir das 12h30, na Praça da Matriz.

Além de música, teatro, roda de conversa e palhaçaria, também fazem parte da programação o lançamento de uma cartilha com todos os serviços oferecidos pelo SUS Atibaia, recreação para a criançada com o projeto Lazer na Rua, barraca do Núcleo de Inclusão Produtiva e serviços como aferição de pressão arterial, vacina, testes rápidos, orientação de saúde bucal, demonstração de atendimento do SAMU, orientações do Departamento de Defesa Animal e amostra dos trabalhos desenvolvidos na área de Vigilância em Saúde.

Programação Dia S

12h30 – Banda Sambixas – Banda composta por médico trabalhador da saúde

13h – Intervenção Teatral por Wanda Cavalcante – Esquete inspirada em “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus – Fome como condicionante social em saúde

14h – Palhaço: Apresentação humorística “Salto mortal em um copo d’água” – Palhaço Bruno, usuário do serviço do Caps AD

14h30 – Banda Sambixas

15h00 – Roda de Conversa “A praça é nossa e o SUS também: Desafios para mobilização, organização e participação comunitária no SUS” – Participantes: Marcelo Kimati, Allan Gomes de Lorena, Maria Dionisia, Marina Kelly e Debora Aliguieri

16h – Apresentação da Cartilha de Serviços do SUS Atibaia

17h – Banda Sambixas: Parábens pra você, SUS!

17h30 – Encerramento

Caminhada de Conscientização e Inclusão

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Caminhada de Conscientização e Inclusão faz parte das mobilizações do Setembro Verde, mês marcado por ações de sensibilização quanto às questões relacionadas à causa PcD. Por um mundo mais diverso e acessível, a caminhada será realizada no sábado, dia 23 de setembro, a partir das 10h, no Jardim do Lago.

1ª Festa da Primavera do bairro da Usina

Muita música sertaneja, alegria e diversão celebram a chegada da estação mais florida do ano. A 1ª Festa da Primavera do bairro da Usina é neste sábado (23), a partir das 14h, no campo de futebol ao lado da Escola Estadual Professora Izolina Patrocinio de Lima.

Cinema da Nossa Gente

No dia 23 de setembro, às 18h, estreia no Cine Itá Cultural o documentário Cinema da Nossa Gente, que conta a história dos antigos cinemas de rua de Atibaia. Com entrevistas de Tizuka Yamasaki, Beto Tricoli, Breno Ruiz, Maurício e Marcelo Zanoni, o filme será exibido juntamente à Mostra Unicamp, com filmes produzidos no curso de Midialogia da Universidade Estadual de Campinas.

17ª Primavera dos Museus

Também neste sábado, dia 23 de setembro, Atibaia participa da 17ª edição da Primavera dos Museus, iniciativa coordenada pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus que envolve 805 instituições de todo o país. O Museu Municipal João Batista Conti preparou uma programação especial relacionada ao tema deste ano: “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”, com atividades culturais gratuitas.

Feira do Produtor Rural Mário Inui

Produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor e a preços atrativos o consumidor encontra na Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é ponto oficial de venda da fruta símbolo da Capital Nacional do Morango.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada pela Secretaria de Turismo reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade. Sempre com uma atração cultural para embalar a tarde, a Feira de Arte acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Confira a atração deste sábado no perfil da feira no Facebook ou no Instagram.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia