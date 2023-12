Agenda Atibaia: temporada de dança e passeio ciclístico são os destaques da semana

Que tal curtir o fim de semana em Atibaia? Com o fim do ano chegando, a agenda fica repleta de eventos importantes, gratuitos, para todas as idades e gostos. O destaque nessa semana é a 6ª Temporada de Dança, que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro no Cine Itá. Confira:

(Imagem Ilustrativa de Ahmad Odeh por Unsplash)

6ª Temporada de Dança

Para quem curte apresentação de dança, o Cine Itá será palco da 6ª Temporada de Dança, no dia 2, às 19h, e dia 3, às 18h, com apresentações de dança e também com workshops acontecendo a partir das 10h.

Serão 12 oficinas, com apresentação de dança contemporânea, dança kids, ritmos, jazz adulto, dança indiana, ballet juvenil, dança cigana, dança do ventre, hip hop, bachata e ballet clássico.

O evento recebe grupos de Atibaia, Jarinu, Extrema, Bragança Paulista, São Paulo e Jundiaí.

Confira a programação completa das oficinas gratuitas:

02/12, 10h – Jazz Adulto, com Michele Maidame

02/12, 11h – Ballet Juvenil, com Hely Calzado

02/12, 12h – Dança Contemporânea, com Barbara Bagattini

02/12, 14h – Ballet Baby Class (4 a 6 anos), com Marcela Sguillaro

02/12, 15h – Bachata, com Fabio & Luna

02/12, 16h – Dança Cigana, com Lady Agatha

03/12, 10h – Ritmos, com Cleber Felipe

03/12, 11h – Hip Hop Freestyle, com Denão 3D

03/12, 12h – Dança Kids, com Juliana Soledade

03/12, 14h – Dança Indiana Odiissi, com Andrea Albergaria

03/12, 15h – Ballet Clássico (Metodologia Amercican Ballet Theatre), com Lucia Weber

03/12, 16h – Dança do Ventre (Linhas de Quadril), com Kira Morai

“Programa Arte Urbana na Casa do Samba”

Será realizado neste sábado (2), em Atibaia, o Programa “Arte Urbana na Casa do Samba”. O projeto, que busca valorizar a rica tradição cultural do samba na cidade, contará com a participação de dez talentosos artistas de grafite, transformando a arquibancada da Av. Jerônimo de Camargo, próximo ao bairro Estoril, em uma tela viva de expressões artísticas

A proposta é que, por meio da Arte de Rua, a arquibancada ganhe uma temática única de carnaval, proporcionando uma identidade visual local que reforce a ligação da comunidade com o samba. A atividade artística será um marco na revitalização urbana da região, promovendo a integração, o trabalho conjunto e as expressões artísticas dos talentosos grafiteiros envolvidos.

Passeio Ciclístico do Bairro do Iara

A partir das 9h o Centro Comunitário local receberá ciclistas e amantes do esporte de Atibaia, Jarinu e Campo Limpo Paulista.

Durante toda a programação haverá a participação da Feira de Artes, Artesanato e Gastronomia, que rola todos os sábados no Balneário, abrilhantando ainda mais o evento.

Papai Noel na Matriz

Todos os dias, a partir das 18h o bom velhinho chega na Praça da Matriz para alegrar a criançada. É a hora de abraçar, trocar sorrisos e fazer aqueles pedidos incríveis para o nosso ícone natalino. E a grande atração está no Carrossel, que é gratuito e, preferencialmente, para crianças de até 11 anos, além da decoração, que está encantadora. Um passeio imperdível para toda família!

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A feira realizada aos sábados no Balneário Municipal já virou ponto turístico da Capital Nacional do Morango. Uma opção bastante atrativa não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família. A feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas. E neste sábado, a partir das 15h, o som fica por conta de Kayto de Paula.

Feira do Produtor Rural Mário Inui

Produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor e a preços atrativos é o que consumidor encontra na Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é ponto oficial de venda da fruta símbolo da Capital Nacional do Morango.

Agenda esportiva

A agenda esportiva de Atibaia está a todo vapor, com Marcha Kids, ballet, jogos de vôlei e muito mais. Dá uma olhada:

Dia 01/12

Encerramento das atividades do Ballet – às 19h, no Ginásio do Atibaia Jardim.

Dia 02/12

Encerramento das atividades da Ginástica Rítmica – às 19h, no Ginásio do Elefantão.

2ª Marcha Kids pela vida com recreação e Lazer, na praça Guanabara, das 15h às 19h.

Dia 03/12

Final do Campeonato Feminino Municipal da Liga de Futebol, no Campo do Alvinópolis, às 9h.

Final da Copa Atibaia da Liga de Futebol Troféu Transitório Takao Ono, no Campo do Alvinópolis, às 10h.

Festival Kids de Jiu-Jitsu, no Ginásio de Esportes Atibaia Jardim, às 9h.

Passeio Ciclístico com lazer, brinquedos infláveis, feira de artesanato e praça de alimentação, das 9h às 15h, no Centro Comunitário do bairro do Iara.

Finais Voleibol masculino e feminino adulto, no Ginásio do Elefantão, das 9h às 17h.

Dia 05/12

Cerimônia de Premiação da categoria de base da Liga de Futebol Atibaia, no Fórum da Cidadania, às 16h.

Festival de Encerramento Kung Fu, no Residencial Jerônimo 3, às 19h.

Dia 06/12

Jogo de voleibol Infantil Masculino da Liga Campineira, no Ginásio do Elefantão, às 18h.

Dia 07/12

Encerramento de todos os polos de Pilates da Profª Amanda Cenatti, no Ginásio do Elefantinho, às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia