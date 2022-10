Agenda Atibaia conta com programação especial para o Dia das Crianças

De sexta-feira (7) até o feriado de 12 de outubro, Atibaia receberá atrações culturais e entretenimento em vários locais da cidade, com destaque para a programação destinada especialmente para as crianças, realizada em vários bairros da cidade. Sem contar a programação local, que segue agradando munícipes e turistas! Confira:

Feira Noturna Itapetinga – sexta-feira (7)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, além de oferecerem ao público produtos, alimentos e serviços.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As feiras acontecem nas quartas-feiras no Centro de Convenções, a partir das 17h, e nas sextas-feiras no Itapetinga, também a partir das 17h.

8 de outubro – sábado

Festa Comunitária da Primavera

A Creche Comunitária Antônio da Costa Vicente, no bairro Boa Vista, recebe a Festa Comunitária da Primavera, com entrada franca para todos os munícipes. As barraquinhas de alimentos são os destaques da festa, que acontece neste sábado, dia 8 de outubro, das 17h às 22h.

Festa da Padroeira

Neste sábado (8), a Paróquia São Pedro Apóstolo recebe a Festa da Padroeira, no bairro do Portão, a partir das 18h.

Bazar do Rotary

O Rotary Club Atibaia realiza neste sábado, dia 8, bazar beneficente trazendo itens e vestimentas diversificadas. Com entrada gratuita para todos os munícipes, o Bazar do Rotary acontece ao lado do coreto da Praça Aprígio de Toledo, no Centro, das 8h às 16h.

Festa das Crianças Caetetuba

O dia das crianças é antecipado no Santa Clara! Neste sábado (8), a partir do 12h, as festividades estarão disponíveis para toda a comunidade do Caetetuba, no espaço Complexo Santa Clara. Não perca!

Marcha pela vida kids

A ação de caminhar em grupo é voltada para as crianças e partirá da Praça Guanabara, no bairro Jardim Cerejeiras, a partir das 14h deste sábado, 8 de outubro.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia realiza a Feira Permanente do Produtor Rural todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O local é ponto oficial de venda do morango no município, mas também comercializa flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família e acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

9 de outubro – domingo

Domingo no Parque

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, das 14h até as 16h.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família.

Festa das crianças Maracanã

Neste domingo (9), o dia será das crianças no Maracanã! A festa será no antigo campo de futebol do bairro, das 9h às 17h, com entrada franca. É imperdível!

12 de outubro – quarta-feira (feriado)

Dia das Crianças

Nesse dia tão especial para elas, vários pontos da cidade estarão com barraquinhas, brinquedos infláveis, atrações musicais e muita diversão. Confira a lista dos bairros que recebem as festividades destinadas às crianças em Atibaia:

– Boa Vista: Capela Santo Antônio, próximo ao bairro Brogotá, no Boa Vista – das 8h às 14h

– Maristela II: Quadra do bairro Jardim Maristela II, Rua Benedito Nelson Nery – 10h

– Alvinópolis: Avenida Maria Alvim Soares, bairro Alvinópolis – 10h

– Belvedere: Rua Bragança, s/nº, bairro Belvedere – 13h

– Jardim Imperial: Rua Jabaquara, nº 110, bairro Jd Imperial – 10h

– Jardim Imperial: Rua Maracanã – 8h30

– Recreio Estoril: Rua Tibiriçá, s/nº, Campo de Futebol da União – 11h

– Tanque: Praça Soldado Constitucionalista, Bairro do Tanque – 17h

– Parque das Nações: Festa das crianças Al Amsterdã, Campo do Parque das Nações – 11h

– Fundo Social de Solidariedade: Av. São João, nº 613, Centro – 13h

Festa da Padroeira e “Dia com Deus”

Além das festividades para as crianças, o feriado de 12 de outubro ainda conta com a Festa da Padroeira no Sítio São Sebastião, no bairro do Laranjal. Com barraquinhas e atrações musicais para toda a população, a festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida acontece a partir das 10h. Ainda na quarta-feira (12), a ação religiosa “Dia com Deus” será realizada na Rua Caravelas, nº 398, no Jardim Imperial, das 11h às 20h. Direcionada às crianças, a ação é aberta a toda comunidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia