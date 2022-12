Ciclo Natalino é destaque da Agenda Atibaia desta semana

“Então é Natal”… O hit da cantora Simone que marcou gerações e parece sempre se encaixar bem nesta época do ano vem anunciar as solenidades e festejos natalinos da Agenda Atibaia desta semana. O destaque é o Ciclo Natalino, que após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19, volta em 2022 a espalhar tradição e cultura pelas ruas de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Mas a Agenda Atibaia Natalina tem também programação no Santuário de Schoenstatt, edição especial da Feira do Produtor Rural Mário Inui, na Praça Santa Helena, e a última oportunidade antes da ceia de adquirir frutas, verduras e legumes fresquinhos nas feiras livres de Atibaia. Confira!

Papai Noel no Centro Cultural André Carneiro

Ainda dá tempo de fazer uma visitinha e contar ao Bom Velhinho os desejos de Natal. Até sexta (23), o Papai Noel estará no Centro Cultural André Carneiro (R. José Lucas, 28 – Centro), das 18h às 21h, encantando crianças de todas as idades e espalhando a magia natalina.

Feiras livres de Atibaia

Atibaia é uma cidade que valoriza a tradição das feiras livres, não só como locais de comércio, mas também de socialização e fortalecimento da identidade local. Mistura de tradição cultural com ponto turístico, elas ocupam um espaço fundamental no cotidiano do município. Nesta sexta (23), tem feira livre na Rua Dora, no Caetetuba, das 6h às 13h. À noite, a partir das 17h, a feira noturna do Itapetinga – que provisoriamente está sendo realizada no estacionamento do Centro de Convenções – é uma boa pedida para confraternizar com os amigos.

Já no sábado (24), véspera de Natal, elas acontecem no Jardim Imperial e no Alvinópolis. A feira do Imperial acontece na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, e a do Alvinópolis, na Avenida Major Alvim, nas imediações da Igreja Cristo Rei. Domingo (25), excepcionalmente, não será dia de feira, mas na quarta (28) tem a Feira Noturna do Centro de Convenções e, na quinta (29), feira livre no Pátio do Mercado Municipal e no Portão, ao lado do posto de saúde do bairro. Lembrando que o horário de funcionamento das feiras livres é das 6h às 13h e das noturnas, das 17h às 22h.

Feira do Produtor Rural Mário Inui

A Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, terá uma edição especial de fim de ano na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Além dos produtos frescos e de qualidade que o consumidor costumeiramente encontra na feira, a edição de Natal também trará vinhos artesanais e uvas produzidos em Atibaia, na região do bairro Iara.

Santuário de Schoenstatt

Na programação do Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora três Vezes Admirável de Schoenstatt em Atibaia, a Santa Missa de Natal acontecerá no sábado (24), às 17h, na Tenda dos Peregrinos, e no domingo (25), às 15h. Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, o santuário foi fundado em 1972 pelo Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, oferecendo a peregrinos do mundo todo, um refúgio pleno de belezas naturais, paz e oração. As missas são celebradas de terça a domingo, às 15h, e o santuário está aberto à visitação todos os dias, das 10h às 17h.

Ciclo Natalino

Após dois anos sem saírem às ruas, as Congadas e a Cavalhada retornam para ocupar seus espaços dentro da tradição e cultura da cidade. No dia 25 de dezembro, as festividades começam às 16h, em frente à Igreja do Rosário, onde haverá o levantamento dos mastros de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. No dia 26, a partir das 9h, a 268ª Cavalhada em louvor a Nossa Senhora do Rosário dá continuidade às festividades do Ciclo Natalino. O ponto de concentração e dispersão de uma das mais tradicionais manifestações populares da cidade será na Alameda Santa Filomena, no bairro Ressaca.

A Alvorada, com seus cantos, rezas e danças aos pés do Santo Cruzeiro dá início aos festejos do dia 27, que prosseguem com os cortejos, missas e procissão ao longo do dia. As manifestações de fé e religiosidade que compõem o Ciclo Natalino e acompanham a história de Atibaia são retomadas no dia 28, encerrando-se no dia 8 de janeiro de 2023 com o descimento dos mastros e cortejo até a casa dos festeiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia