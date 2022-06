Agenda Atibaia está repleta de eventos com programação de aniversário da cidade

A Agenda Atibaia está repleta de eventos nos próximos dias em função do aniversário da cidade, celebrado na próxima sexta-feira (24), com uma programação diversificada, para todas as idades e estilos, com destaque para os shows na Arena do Centro de Convenções. No dia 23, quinta-feira, às 21h, acontecerá o show de Mumuzinho; dia 24, sexta-feira, também às 21h, será a vez do show de Leo Chaves; dia 25, sábado, às 21h, o público poderá curtir o show de Baby do Brasil; e dia 26, domingo, às 18h, o Musical Aladdin fará a alegria das crianças.

Além das atrações na Arena do Centro de Convenções, o aniversário de 357 anos de Atibaia será celebrado com shows em palcos instalados na Praça da Matriz, no Pouso de Asa Delta e na Tenda Solidária do Fundo Social de Solidariedade (FSS), também de quinta-feira (23) a domingo (26).

Vista aérea de Atibaia (Foto: Prefeitura da Estância de Atibaia)

Congadas

Nesta sexta-feira (24), dia do aniversário de Atibaia, as tradicionais Congadas começaram com a Alvorada, às 6h, quando as Congadas Verde e Rosa se encontram na Igreja da Matriz e fazem um cortejo até o Santo Cruzeiro, passando pela Igreja do Rosário. Depois da Alvorada, os congadeiros fazem uma pausa para o café da manhã e, com reforço do Terno de Congo Vermelho, o colorido festejo participará do tradicional Desfile Cívico que acontece em frente ao Paço Municipal.

À tarde, o Terno de Congo Azul se junta aos outros grupos e, às 16h, todos acompanham a missa em louvor a São João Batista que será celebrada na Igreja Matriz. Após a missa, haverá uma procissão pelas ruas do Centro e, além das Congadas, a Corporação Musical 24 de Outubro também prestará suas homenagens à cidade e ao santo padroeiro. No retorno da procissão à igreja, os congadeiros recebem a benção final e encerram o dia de festejos com bailados no altar da Igreja Matriz.

Circo

O circo Marambio, instalado no bairro do Portão, fará uma apresentação gratuita nesta sexta-feira (24), às 16h.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 15h, por isso os organizadores solicitam que os espectadores cheguem cedo para garantir bons lugares. A lotação é de 400 pessoas sentadas.

O Circo Marambio apresenta espetáculo com números clássicos: malabaristas, equilibristas, contorcionistas, aéreos, palhaços e muitas acrobacias. As acrobacias, uma das marcas do circo, traz equipamentos como o Power Track, que é uma pista acrobática com 10 metros de comprimento, e o Tramp Wall, um trampolim acrobático com parede de acrobacias, sem contar as evoluções no solo, algumas delas realizadas por “macacos acróbatas” (artistas vestidos com figurinos de macacos).

Festa do Morango

Neste fim de semana também acontece a 38ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades e entrada franca. A festa ocorrerá nos finais de semana de 25 e 26 de junho, 2 e 3, 9 e 10 de julho, no Parque do Morango Duílio Maziero. Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até as 23h, enquanto aos domingos, o horário de início é o mesmo, mas o evento termina mais cedo, às 20h.

Confira a programação do aniversário de Atibaia (toda gratuita ao público):

Palco da Arena do Centro de Convenções

Dia 23 (quinta-feira) – 21h – Mumuzinho

Dia 24 (sexta-feira) – 21h – Leo Chaves

Dia 25 (sábado) – 21h – Baby do Brasil

Dia 26 (domingo) – 18h – Musical Aladdin

Palco da Praça da Matriz/Paróquia São João Batista

Dia 23 (quinta-feira) – 20h – Banda Sweet Memory

Dia 24 (sexta-feira) – 20h – Zé da Gente

Dia 25 (sábado) – 14h – Shine Dance Group

Dia 25 (sábado) – 20h – Ricardo Bertim

Dia 26 (domingo) – 14h – Grupo de Dança Máfia

Dia 26 (domingo) – 20h – Banda Ópio

Palco da Tenda Solidária (Centro de Convenções)

Dia 23 (quinta-feira) – 19h – Ricardo Bertim

Dia 24 (sexta-feira) – 19h – Ricardo Bertim

Dia 25 (sábado) – 19h – Gian Martins

Dia 26 (domingo) – 19h30 – Ricardo Bertim

Palco do Pouso de Asa Delta

Dia 24 (sexta-feira) – 16h – DJ Leo Cozza

Dia 24 (sexta-feira) – 18h – Banda 3 por 4

Dia 25 (sábado) – 16h – Pure Bar

Dia 26 (domingo) – 14h – Paisagem Sonora Banda

Dia 26 (domingo) – 16h – Vozes Bugras

Dia 26 (domingo) – 18h – Banda Floral de Jah

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia