Peça “Wandinha”, Quermesse e “Dia do Brincar” são destaques na Agenda Atibaia deste fim de semana

Os próximos dias no município trazem muita diversão e lazer ao ar livre para as crianças com o “Dia do Brincar” e o início das festas juninas com a Feira de Arte e Artesanato no Balneário, além da Festa do Padroeiro Divino Espírito Santo, no Boa Vista. O “Grupo de Gestantes da Santa Casa de Atibaia” vai compartilhar as precauções com o corpo após o nascimento do bebê e auxiliar nos cuidados necessários com o recém-nascido, na Santa Casa. Convide a família e os amigos para aproveitar o fim de semana em Atibaia e confira horários e locais dos eventos na agenda:

Exposição “Tybaia – Água”

Em comemoração ao dia do Ceramista, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá a exposição de cerâmica “Tybaia – Água”. A programação terá início nesta sexta-feira, 26 de maio, das 19h às 22h, com a abertura do evento no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). A exposição permanece no Ciné Itá até 2 de junho, das 8h às 17h. O evento contará com música ao vivo.

“Grupo de Gestantes da Santa Casa de Atibaia”

A Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Atibaia promovem o “Grupo de Gestantes da Santa Casa de Atibaia”, com o objetivo de sanar dúvidas sobre o parto, compartilhar as precauções com o corpo após o nascimento do bebê e auxiliar nos cuidados necessários com o recém-nascido. O grupo é direcionado às mamães atendidas pela rede municipal de saúde. O encontro acontecerá neste sábado, 27 de maio, com dois horários: 8h ou 10h, na Santa Casa de Atibaia. Para participar da conversa com o grupo é necessário realizar agendamento prévio na Unidade de Saúde utilizada pela gestante.

Dia do Brincar

Acontece neste sábado, 27 de maio, das 10h às 12h, o Dia do Brincar, em comemoração à Semana Mundial do Brincar, organizada pelo Movimento Aliança pela Infância. A ação acontece em sete locais diferentes: praças da Matriz (Centro), Guanabara (Cerejeiras) e Amada (Alvinópolis), além das escolas Nelson José Pedroso (Portão), Gilberto Santana (Tanque), Ercília Bacci (Maracanã) e Rita Lourdes (Usina/São Roque). Será uma manhã de brincadeiras aberta para a comunidade, com o objetivo de promover a valorização do brincar e reforçar a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocionalmente pleno das crianças e jovens.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia – Início da Festa Junina

“Eita, que vai começar a mió festa do ano!” Neste sábado, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas) com comidinhas típicas de Festa Junina, dando início às comemorações de uma das maiores tradições brasileiras!

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A música ao vivo ficará por conta do músico Sidney Lima, a partir das 15h. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

Peça teatral “Wandinha”

Neste sábado, 27 de maio, às 16h, Atibaia recebe a peça teatral “Wandinha” no Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves nº 125, Centro). Os ingressos podem ser adquiridos neste link .

(Imagem: Divulgação)

Derivada de uma série de sucesso, a peça traz as aventuras de Wandinha – novata na Escola Nunca Mais, ela descobrirá o significado de amizade, encontrará inimigos pelo caminho e descobrirá coisas que nem imaginava. A classificação etária da peça é livre.

A trama explora a adolescência de Wandinha, uma garota inteligente, sarcástica e apática, que é transferida para a Escola Nunca Mais, onde fará amigos, inimigos e descobrirá diversos mistérios. Série de sucesso no streaming, conquistando adultos, adolescentes e crianças, “Wandinha” chega no teatro em Atibaia para fazer o público se apaixonar por seu jeito inteligente e diferente. O espetáculo promete muito suspense, personagens fortes, assustadores e bem-humorados, interatividade com a plateia, humor, além da clássica coreografia que virou hit no mundo todo.

“Fama na Praça” – Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia

Uma tarde muito especial proporcionará música e cultura com o Festival de Outono do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia. Acontece neste domingo, 28 de maio, às 16h, na Praça da Matriz, o “Fama na Praça”, apresentação gratuita com o apoio da Secretaria de Cultura. É uma ótima oportunidade para munícipes e turistas prestigiarem o trabalho do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia!

Festa do Padroeiro

Neste sábado (27) a partir das 19h e domingo (28) a parir das 15h acontece na Capela do Divino Espirito Santo (Centro Rural do Boa Vista) a Festa do Padroeiro Divino Espírito Santo. Com o apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia, o evento traz as famosas barraquinhas com opções deliciosas de comida e bebida, além de música ao vivo para aproveitar. No sábado acontece a chegada da Folia do Divino, às 19h, seguida da Santa Missa. No domingo, a Santa Missa acontece às 15h, com a apresentação da quadrilha Antônio da Costa Vicente logo após. Leve a família na quermesse e divirta-se bastante!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia