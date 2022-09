Agenda Atibaia: fique por dentro dos eventos da cidade neste fim de semana

Promovendo a diversidade de gêneros musicais, a Agenda Atibaia contará, neste fim de semana, com festivais de música eletrônica e caipira, além das feiras permanentes aos sábados e a continuação da Festa das Flores e dos Morangos. Confira a programação completa:

Feira Noturna Itapetinga – sexta-feira (16)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Festa das Flores e dos Morangos – sextas, sábados e domingos até 25 de setembro

A tradicional festa da colônia japonesa começou no último dia 2 e vai até o dia 25 de setembro, toda sexta, sábado e domingo, das 9h às 18h, no Parque Edmundo Zanoni (Avenida Horácio Netto, nº 1030, Loanda).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na festa, os visitantes podem aproveitar a variedade de produtos do mini shopping e as lembrancinhas de Atibaia no Salão do Artesão, entre outras atrações. Fique ligado: Nesta sexta-feira (16), a entrada é 1kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade e, no mesmo dia, o evento receberá a visita dos jogadores de vôlei de Atibaia, que estarão no Parque Edmundo Zanoni das 10h às 11h.

Jogo de Vôlei – Atibaia x Sesi São Paulo – sexta-feira (16)

Também nesta sexta-feira (16), às 19h, a equipe de vôlei de Atibaia enfrentará o tradicional Sesi-SP no ginásio Elefantão, pelo Campeonato Paulista.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A entrada para o jogo será 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade. Além da doação de alimento, para entrar no ginásio será necessário apresentar ingresso, que deve ser resgatado, de forma gratuita, no aplicativo app.cosmopay.

2º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia – sábado (17)

O primeiro dia do festival acontece no sábado, 17 de setembro, das 17h às 20h, no Centro Comunitário Rio Acima (Rua Primavera, nº 100, bairro Rio Acima), com o show de cinco duplas de violeiros: Eraldo Santana e Marcello Violeiro; João & Maurício; Chiquinho & Mirtão; João Boiadeiro & Laçador e Romancito & Tunico Viola.

(Imagem Ilustrativa: Ryan McGuire por Pixabay)

A proposta do Festival é promover as raízes identitárias de Atibaia e região e dialogar com a comunidade local por meio da música, da dança e da cultura. O segundo dia do evento acontece no sábado seguinte, dia 24.

Ciranda da Cidadania – sábado (17)

A 7ª edição da Ciranda da Cidadania acontece neste sábado, 17 de setembro, das 12h às 17h, em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), trazendo uma mostra dos trabalhos realizados no primeiro semestre pelas OSCs credenciadas nos conselhos municipais da Assistência Social e da Criança e do Adolescente. O evento busca dar visibilidade às ações promovidas pela parceria entre a Prefeitura e as OSCs, com oficinas, exposições de produtos, artes, artesanatos e apresentações artísticas.

Wadaiko Sho – Estação SESI de Cultura – sábado (17)

Neste sábado, 17 de setembro, o grupo de taiko Wadaiko Sho se apresenta na Estação SESI de Cultura (Rua da Meca, nº 360 – Jardim das Cerejeiras), às 14h30, com a apresentação de Tokinonagare.

(Foto: Divulgação)

Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi. A atração é livre para todas as idades.

Feira Permanente do Produtor Rural – sábado (17)

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – sábado (17)

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Drop On Festival – domingo (18)

Acontece neste domingo (18) o 2º Drop On Festival, evento de música eletrônica realizado com apoio da Prefeitura de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta segunda edição, seis DJ’s apresentarão sets elaborados exclusivamente para o festival, agitando o público com muito house, techno e trance na arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511 – Vila Thais), a partir das 12h. O evento ainda contará com drinks, food trucks e Wi-fi liberado para o público.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia