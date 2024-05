Confira as atrações da Agenda Atibaia neste feriado prolongado

A Agenda Atibaia chega com as atrações que vão movimentar a Capital Nacional do Morango de quinta (30) a domingo (2). Tem evento para todos os gostos: de manobras radicais e saltos acrobáticos no Duelo de Motos a Yoga Day no ginásio Elefantinho, passando pelas exibições ao ar livre de filmes no projeto Cine Fusca e a programação de abertura do Festival Gastronômico de Atibaia.

Duelo de Motos

Depois de sediar as últimas cinco edições do Duelo de Motos, Atibaia volta a ser palco da competição Motocross Estilo Livre, ou FMX, de 30 de maio a 2 de junho, garantindo manobras radicais e muita emoção aos torcedores. O evento, realizado com o apoio da Prefeitura, terá participação de pilotos de cinco países e acontecerá na parte externa do Centro de Convenções.

Nos dias 30 e 31 de maio (quinta e sexta) acontecem os treinos livres, a partir das 14h. No dia 1º de junho (sábado) ocorrem os treinos classificatórios, também a partir das 14h, com transmissão ao vivo no canal SporTV. No dia 2 (domingo) a grande competição começa às 9h, com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Para conferir os detalhes, clique aqui.

Cine Fusca

Com um fusca, uma tela de cinema e muito trabalho coletivo, o XI Festival Brasileiro de Nanometragem promoverá uma programação repleta de criatividade e inovação nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho.

Filmes de até 45 segundos, produzidos nas oficinas de nanometragem realizadas em maio nos bairros Jardim Imperial, Caetetuba, Portão e Alvinópolis, serão projetados em sessões ao ar livre na Feira Noturna do Centro de Convenções (sexta), no Complexo Santa Clara (sábado) e na Praça do Migrante Nordestino (domingo).

A iniciativa é uma realização da Incubadora de Artistas, com o apoio da Prefeitura de Atibaia, e as sessões do Cine Fusca acontecem a partir das 18h.

Festa Junina no Iara

E que comece a temporada de quermesses e festas juninas! A primeira acontece já no dia 1º de junho (sábado), a partir das 18h, no bairro Iara. Com muita brincadeira, comidas típicas e diversão para toda a família, o arraiá acontece no centro comunitário do bairro.

Abertura do Festival Gastronômico

“Sabores que Inspiram” é o tema do novo Festival Gastronômico de Atibaia, iniciativa que promete propiciar experiências gastronômicas incríveis de 30 de maio a 28 de julho. Gratuita, a programação de abertura do evento acontece neste sábado (1º) e domingo (2), com workshops, stands turísticos, apresentações de escolas de samba, Projeto Roza, Faminha, teatro infantil e a banda de forró universitário Rastapé.

Com 86 estabelecimentos participantes e nove categorias – Hamburguerias, Pizzarias, Sobremesas, Culinária Internacional, Comida Saudável (vegana ou vegetariana), Culinária Oriental, Pastelaria, Culinária Brasileira e Café (bebidas à base de café), o festival adotou um novo conceito nesta 8ª edição, contando com sorteios de prêmios para clientes e participantes.

Confira as novas regras e a programação completa neste link

Yoga Day Atibaia

No domingo (2), no Ginásio de Esportes Elefantinho, Atibaia comemora mais uma edição do Yoga Day, evento gratuito que busca difundir na região a milenar prática indiana associada a uma abordagem holística de saúde e bem-estar.

Além de muito yoga para todas as idades, das crianças ao público 60+, a programação deste ano conta com música, palestra, apresentações e oficina de dança Odissi, workshop de Rasayana – a terapia de rejuvenescimento da medicina Ayurveda, pintura de mandalas, prática meditativa e dança circular sagrada.

O evento acontece das 9h às 17h e a programação completa está disponível neste link.

“Tô morrendo… Peraí! Quero sentir teu coração de perto”

A peça teatral “Tô morrendo… Peraí! Quero sentir teu coração de perto” aborda o tema da qualidade de morte como estratégia de valorização da vida. Realizado com recursos da Lei Emergencial Cultural Paulo Gustavo, o espetáculo terá mais uma apresentação gratuita neste domingo, dia 2 de junho, às 17h, no Quilombo Urbano Negra Visão.

Saiba mais sobre o projeto neste link.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia