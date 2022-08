Agenda Atibaia conta com show da banda Ratos de Porão neste fim de semana

Diversas atrações culturais acontecem neste fim de semana na cidade, com shows, apresentações, eventos familiares e lançamentos importantes para Atibaia, confira:

Sexta-feira – 12 de agosto

O Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro) traz a Mostra “Atibaia no Foco”, às 20h. A segunda edição do evento, que conta com filmes que usaram Atibaia como cenário, terá a exibição do filme “Gaijin – Caminhos da Liberdade”, seguido por um debate com a diretora da obra, a premiada cineasta Tizuka Yamasaki. A 2ª Mostra Atibaia no Foco é uma iniciativa da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Núcleo Audiovisual Atibaia, com entrada gratuita e por ordem de chegada.

Sábado – 13 de agosto – 1º Atibaia Underground Fest

O 1º Atibaia Underground Fest chega com tudo neste sábado! Ao som de muito Rock Heavy Metal, a Arena do Centro de Convenções receberá “Ratos de Porão” em tour de 40 anos, para comemoração da primeira edição do evento.

(Foto: Divulgação/Marcos Hermes)

O grupo subirá ao palco às 20h30, mas o evento iniciará às 13h, com diversas apresentações e “food trucks” de alimentos e bebidas. O evento contará com oito bandas locais que se apresentam em festivais undergrounds na região, a maioria com trabalhos autorais.

Lançamento de três novas cultivares de morango

Neste sábado, às 15h, ocorre no Cine Itá o lançamento oficial de novas cultivares de morango, desenvolvidas pelo produtor e pesquisador Aflânio Tomikawa. Recentemente, Atibaia recebeu o título oficial de “Capital Nacional do Morango”, destacando que foi na cidade o início do projeto Produção Integrada de Morango (PIMo), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para promover o cultivo com menos agrotóxicos na fruta e mais equilíbrio do ecossistema.

Domingo – 14 de agosto

O espetáculo Xarope de Amor, da Cia Musical Entrando em Cena, se apresenta no Cine Itá, às 18h, de forma gratuita e por ordem de chegada. Já ao ar livre, para quem quiser curtir um lindo visual com a família, mais uma edição do projeto “Domingo no Parque” acontecerá neste domingo, das 14h às 16h, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda). A ação tem como objetivo proporcionar diversas atividades culturais direcionadas às crianças, com pocket show de circo, mágico e palhaços promovendo muita diversão para o público local.

Festival Gastronômico

Para os turistas que estão visitando a cidade neste fim de semana ou moradores que desejam experimentar algo diferente, a 6ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia já começou a todo vapor, com 57 estabelecimentos participantes trazendo variados combos gastronômicos. Conforme a Secretaria de Turismo da Prefeitura, os combos serão comercializados no valor fixo de R$ 79,90 e terão que permanecer nos cardápios dos estabelecimentos durante todo período do festival, que acontece até 18 de setembro.

Os três destaques populares – os três estabelecimentos mais votados na internet pelo público – receberão como premiação, um prato decorativo, pintado a mão pela artista Vasti Plumari, como forma de reconhecimento pelo destaque no festival. Para conhecer os estabelecimentos participantes e votar durante o Festival, clique AQUI.