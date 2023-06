1º Festival da Integração Brasil-Japão e Festas Juninas são destaques na Agenda Atibaia

A programação de festas juninas segue em vários pontos da cidade, nos bairros Jardim São Felipe e Tanque, além da Escola Estadual Gabriel da Silva. O clima de São João também esquenta a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia com comidinhas típicas, música ao vivo e produtos artesanais temáticos, no Arraiá do Balneário. Confira a agenda cultural:

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia – Arraiá no Balneário!

Neste sábado, das 11h às 19h, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia promove o Arraiá no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), com comidinhas típicas de Festa Junina durante todo o mês de junho!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A música ao vivo deste sábado (17), ficará por conta de Raphael França e Maria Oliver, a partir das 15h. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para turistas quanto para munícipes.

1º Festival da Integração Brasil-Japão

Acontece neste fim de semana, 17 e 18 de junho o 1º Festival da Integração Brasil-Japão, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, com organização da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (Acenbra).

(Imagem Ilustrativa de Glenn Villas por Unsplash)

O evento acontecerá no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais), no sábado 17, das 15h às 22h, e no domingo 18, das 11h às 21h, com entrada franca. O festival apresentará ao público um pouco da riqueza cultural do Japão, com muitas atrações, como Taikô, Bon Odori, cosplay, barraquinhas com o melhor da comida típica oriental e grande diversidade de shows e apresentações, garantindo diversão para toda a família.

Festas Juninas

Alguns bairros da cidade seguem com as famosas e tradicionais Festas Juninas. É hora de se deliciar com as comidas típicas, dançar ao som das quadrilhas e vivenciar esses momentos únicos tão esperados pela população.

(Imagem Ilustrativa de KamranAydinov por Freepik)

Confira a programação:

– Dia 17 de junho

Festa junina na EE Gabriel da Silva – a partir das 12h

Festa junina no Jardim São Felipe – a partir das 18h

– Dias 17 e 18 de junho

Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Tanque – a partir das 18h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia