Agenda Atibaia: Confira as atrações deste fim de semana

O fim de semana de 28 e 29 de maio marca a abertura do “Cerâmica em Foco”, evento que celebra 40 anos da 1ª Mostra de Cerâmica de Atibaia. Com exposição de peças de artistas da cidade, roda de conversa e exibição de documentários sobre o movimento, o “Cerâmica em Foco” acontece no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro).

A mostra conta com 45 expositores e homenageia os artistas Shugo Izumi, Arlete Levi, André Levi e Joana de Sousas. A abertura acontece às 15h no dia 28 de maio e a exposição fica em cartaz até o dia 4 de junho, das 9h às 16h30.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Prefeitura & Você e Dia do Brincar

Neste sábado, das 8h às 12h, o bairro do Portão receberá mais uma edição da Prefeitura & Você em Atibaia, que oferece mais de 30 serviços públicos à população diretamente na comunidade. No mesmo dia e horário, na Escola Municipal Nelson José Pedroso, será realizado o Dia do Brincar, com atividades diversas para as crianças.

Concertos Matinais

Os munícipes e turistas de Atibaia terão a oportunidade de apreciar diferentes repertórios clássicos no Cine Itá Cultural neste domingo, com os Concertos Matinais, evento gratuito e aberto para todo o público. As bandas, orquestras e demais grupos do projeto Educando com Música e Cidadania fazem apresentações especiais em domingos programados, sempre às 11h

Festival de Taekwondo

No próximo domingo acontece também o Festival de Taekwondo, às 9h, no ginásio de Esportes Omar Zigaib, como parte do Projeto Clínicas de Taekwondo nas Escolas, que atende centenas de crianças e jovens, divididos em diversos bairros de Atibaia.

Drift Trike

Para quem é fã de esporte radical tem o Festival de Drift Trike, realizado pela Drift Trike Atibaia (DTA), com apoio da Prefeitura de Atibaia. O festival ocorrerá neste domingo, a partir das 8h, na Rua Dr. Olávo Amorim Silveira, ao lado do Centro de Convenções.

Festa Flash Back

No domingo a Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro) vai virar uma grande pista de dança com mais uma edição da Festa Flash Back. A partir das 13h, os DJs Marcelo Santos, Reinaldo Geleia, Leo Bailer e Jilmar Jesus prometem empolgar o público relembrando sucessos das décadas passadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia