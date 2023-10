Piscinas do Balneário estão disponíveis para o público a partir desta sexta-feira (20)

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, já reabriu as piscinas do Elefantão aos fins de semana para uso comum, e agora reabrirá as piscinas do Balneário, a partir desta sexta-feira, 20 de outubro.

No Balneário Municipal (Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira), as piscinas estarão abertas a partir desta sexta-feira, 20 de outubro, das 9h às 12h e das 13h às 17h, permanecendo de quarta a sexta-feira. Já aos sábados e domingos, o funcionamento no Balneário é das 9h às 17h. No Ginásio de Esportes Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial), o lazer aquático está disponível aos finais de semana, das 9h às 17h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os interessados em utilizar as piscinas (Balneário e Elefantão) devem fazer uma carteirinha na Secretaria de Esportes e Lazer (Av Horácio Neto, 1061, Samambaia Parque Residencial) de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É importante ressaltar, que a carteirinha é realizada apenas com a presença do próprio usuário da piscina e os documentos necessários são: documento com foto e comprovante de residência.

Outro critério necessário para uso das piscinas, é realizar exame médico nos postos de saúde do município ou em hospitais particulares, e no atestado – de renovação obrigatória a cada três meses – deverá constar a assinatura e o carimbo do médico.

A Pasta reitera que para garantir a segurança de todos os frequentadores, os equipamentos passaram por reformas e limpezas adequadas, reforçando a importância dos protocolos de higiene.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia