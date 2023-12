Agenda Atibaia: Confira a programação dos dias que antecedem o Natal

O Natal está chegando e a Agenda Atibaia convida crianças e adultos para desfrutarem de momentos mágicos em cenários espetaculares, unindo-se às celebrações que vêm encantando corações. Emocionante, a programação desta semana conta ainda com uma edição especial de Natal da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia neste sábado, dia 23 de dezembro. Confira!

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Papai Noel e Coral Bel Canto

Papai Noel continua recebendo pedidos, desejos e cartinhas até sexta-feira, dia 22 de dezembro, das 18h às 21h, na Casa do Papai Noel da Praça da Matriz. Na sua versão itinerante, ele aproveita o horário estendido do comércio para espalhar a magia do Natal pelas ruas do Centro no dia 22 de dezembro, das 18h às 21h.

Em meio a uma decoração espetacular, o carrossel gratuito em frente ao Centro Cultural André Carneiro segue até 6 de janeiro fazendo a alegria da criançada das 18h às 22h. Além da Praça da Matriz, enfeites e árvores de Natal fascinam pessoas de todas as idades no Fundo Social de Solidariedade, Lago do Major, Complexo Santa Clara e nas praças do Mercado Municipal e da Santa Casa.

A maravilha do Natal também sobe ao palco do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) nesta sexta (22), às 20h. O Coral Bel Canto embala a plateia com o clima de alegria e esperança desta época do ano, trazendo clássicos do repertório natalino em uma apresentação que promete emocionar os espectadores.

Estação Natal

Que tal tirar uma foto com o Papai Noel, registrando aquele momento especial, e também contribuir com projetos e entidades assistenciais de Atibaia? Com barracas de alimentos e música de qualidade, a Estação Natal, no Fundo Social de Solidariedade, é um programa perfeito para reunir a família e os amigos.

A festa, que tem apoio cultural da Arello Music Studio e do Projeto Educando com Música e Cidadania, vai até o dia 22 dezembro, das 18h às 23h. O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Av. Jerônimo de Camargo, nº 3890, Centro.

Edição de Natal da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

E uma boa notícia para quem deixou as compras de Natal para a última hora: a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia terá uma edição especial neste sábado, 23 de dezembro. Realizada pela Secretaria de Turismo, ela reúne dezenas de expositores, oferecendo opções bastante atrativas de decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas de Natal e da cidade.

Sempre uma atração cultural para embalar a tarde, a famosa Feira do Balneário tem entrada gratuita, unindo arte, gastronomia e lazer em um programa perfeito para aproveitar com a família. E tudo isso em um dos cenários mais bonitos da cidade! Aproveitando o clima natalino, o horário de funcionamento será estendido: excepcionalmente neste sábado (23), a feira acontece das 12h às 21h. Anote o endereço e garanta suas lembrancinhas de Natal: Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia