Agenda Atibaia lista diversas atrações culturais distribuídas em vários pontos da cidade

Com destaque para a Festa das Flores e dos Morangos, o lançamento do livro “Ao pé da pedra – poesia em Atibaia” e as feiras espalhadas em diversos pontos da cidade, a Agenda Cultural deste fim de semana traz aos munícipes e turistas os melhores eventos da cidade, confira:

Feira Noturna Itapetinga – Sexta-feira (9)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, além de oferecerem ao público produtos, alimentos e serviços.

Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, as feiras ainda contam com música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado: as feiras acontecem nas quartas-feiras, no Centro de Convenções, a partir das 17h; e nas sextas-feiras, no Itapetinga, também a partir das 17h.

Festa das Flores e dos Morangos – até 25 de setembro

A tradicional festa da colônia japonesa em homenagem aos produtores rurais da cidade começou no último dia 2 e vai até o dia 25 de setembro, em todas as sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 18h, no Parque Edmundo Zanoni (Avenida Horácio Netto, nº 1030, Loanda).

(Imagem Ilustrativa: Alexas_Fotos por Pixabay)

Na Festa os visitantes podem curtir diversas atrações culturais que se apresentam no palco principal, aproveitar a variedade de produtos do mini shopping e as lembrancinhas de Atibaia no Salão do Artesão, além de desfrutar das atrações do próprio parque. A Festa é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Lançamento do livro “Ao pé da pedra – poesia em Atibaia” – Sábado (10)

O Coletivo Quatati realizará o lançamento do livro “Ao pé da pedra – poesia em Atibaia”, no Museu Municipal João Batista Conti (Av. Major Juvenal Alvim, nº 121, Centro), neste sábado, dia 10 de setembro, das 15h às 17h, e convida toda população a participar.

Feira Permanente do Produtor Rural – Sábado (10)

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira reúne, em um mesmo local, diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor, com preços atrativos. O local é ponto oficial de venda do morango no município, além de flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia, de forma permanente, todos os sábados.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – Sábado (10)

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família, todos os sábados.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Corrida Sabin Run

Neste domingo (11) Atibaia recebe a Corrida de Rua “Sabin Run” – 5 km e 10 km – em comemoração aos 25 anos do Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda, com largada prevista para 8h, na Av. Santana, nº 3155, no bairro Nova Gardênia (Espaço Vila Di Praia), mesmo local do ponto de chegada. A Prefeitura de Atibaia, com o objetivo de promover saúde e bem-estar, além de atividades de lazer no município, está apoiando a Corrida Sabin Run, sobretudo por meio da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano e da Secretaria de Esportes e Lazer. As inscrições já se encerraram, mas ainda é possível participar: os interessados que perderam o prazo de inscrição poderão integrar o grupo da corrida, mas não receberão o kit do evento e deverão contribuir com 1 kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

Segundo Encuentro Flamenco de Atibaia

Com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, o Segundo Encuentro Flamenco de Atibaia será realizado na Praça Claudino Alves (Praça da Matriz), Centro, no domingo (11), às 16h. O evento receberá bailaoras e bailaores flamencos de diversas cidades e será aberto para todo o público.

X Mostra de Arte “Rastros Modernos” – Dias úteis

A exposição artística é realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, e acontece no Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica). A visitação é aberta ao público até 14 de outubro, sempre em dias úteis, das 8h às 17h, no mesmo local. A X Mostra de Arte – Semana Aline Araújo traz o tema “Rastros Modernos”, no qual alunos da rede municipal de ensino expõem suas produções artísticas como forma de expressar suas emoções, sensibilidades e sentimentos por intermédio da Arte.

Exposição Turistar – até 20 de setembro

Segundo a autora do projeto, Turistar é uma atitude de vida mesclada com o olhar livre, além de relacionar natureza e vida como partes intrínsecas. A exposição Turistar estará aberta à visitação até o dia 20 de setembro, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 11h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia