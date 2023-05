Educação, Saúde e Cultura: Agenda Atibaia conta com diversos eventos para este fim de semana

O fim de semana em Atibaia está repleto de novidades! A programação da Agenda Atibaia traz eventos para toda a família, bem como turistas, com o Rotary em Ação promovendo uma série de ações de saúde, cidadania e entretenimento; a 1ª Semana da Matemática, que convida a cidade para jogos, brincadeiras, desafios e atividades; além da tradicional Semana André Carneiro no município. Confira:

Sábado (6)

4º Pit Stop “Unidos pela sua segurança”

Acontece nesta sexta-feira (5) e sábado (6) a quarta edição do Pit Stop “Unidos pela sua segurança”, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais), para orientar motoristas a fazer a correta manutenção do veículo.

O objetivo da ação educativa, sem fins lucrativos, é realizar testes nos equipamentos dos automóveis, identificando possíveis problemas e prevenindo acidentes e danos futuros. Na sexta-feira (5), o evento acontece das 9h às 17h. Já no sábado (6) o Pit Stop inicia às 9h, seguindo até as 14h. A ação faz parte do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Circuito Municipal de Natação

A Prefeitura de Atibaia, por meio das secretarias de Esporte e Lazer e de Educação, promove o Circuito Municipal de Natação para os alunos da rede municipal de ensino. A primeira etapa, nomeada “Mercantil Fernão Dias”, ocorrerá neste sábado, 6 de maio, com início previsto às 8h30, no CIEM II Professor Doutor Orlando Gigliotti (Av. Industrial Walter Kloth, – Jd. Imperial) em parceria com a A3 Associação Aquática de Atibaia. Como novidade, será a primeira vez em que os alunos participantes do projeto EMA (Escolas Municipais de Atibaia) integrarão uma competição junto aos atletas que já estão representando Atibaia e se apresentando ao público. Prestigie!

1ª Semana da Matemática

Neste sábado, 6 de maio, acontece o Encontro da Matemática na Praça, evento voltado a inserir a disciplina no cotidiano de Atibaia, convidando a cidade a participar de jogos, brincadeiras, desafios e atividades. O encontro acontece das 10h às 12h, na Praça da Matriz, e faz parte da 1ª Semana da Matemática em Movimento, programação dedicada a proporcionar momentos de integração entre estudantes, professores e comunidade.

Rotary em Ação

Neste sábado, 6 de maio, acontece o Rotary em Ação em Atibaia. O evento com apoio da Prefeitura vai oferecer uma série de ações de saúde, cidadania e entretenimento, das 8h às 12h, na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei, no bairro do Alvinópolis, em um dia dedicado às pessoas e suas famílias.

10ª Semana André Carneiro

Neste sábado, 6 de maio, às 14h, o Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro) recebe o colóquio da 10ª Semana André Carneiro em Atibaia. A programação iniciará com a apresentação musical de Flávio Rodrigues e Cris Barbosa, ofertando ao público um repertório do movimento bossa-nova. Em seguida, a presença do Coletivo André Carneiro: Araceles Stamatil e Gilberto Sant’Anna promove o debate da obra, pensamento e posicionamento do artista homenageado. Haverá também uma projeção fotográfica de André Carneiro, produzida nos anos cinquenta, com apontamentos da fotógrafa Alline Nakamura. A escritora Juliana Gobbe fará a performance “Os estertores da Escuridão”, tendo como referência o conto “Escuridão”, trabalho mais conhecido do artista. Em seguida haverá uma palestra com a terapeuta Eliana Zanoni, que abordará a hipnose, assunto de de dois livros de André.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado, 6 de maio, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

A música ao vivo deste sábado ficará por conta do músico Clayton Chalegre, a partir das 15h. Vale ressaltar que a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia está com vagas para os expositores que desejam participar do espaço, com inscrições abertas até setembro deste ano. Os interessados devem comparecer na Secretaria de Turismo – no mesmo endereço da Feira – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Domingo (7)

Corporação Musical 24 de Outubro

Neste domingo, 7 de maio, às 9h, a Corporação Musical 24 de Outubro se apresenta no Coreto Silvio Caldas (Praça Aprígio de Toledo – Centro), com o repertório cheio de memórias e histórias em forma de música para a população prestigiar.

