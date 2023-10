Atibaia inicia campanha de multivacinação e faz Dia “D” neste sábado (7)

Começou em Atibaia a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar as cadernetas de imunização e elevar as coberturas vacinais, reduzindo o risco de reintrodução e disseminação de doenças preveníveis por vacina no país. No próximo sábado (7), o município faz o Dia “D” da vacinação em todas as unidades de saúde.

É necessário apresentar, além da caderneta de vacinação, documento de identificação com foto. As unidades UBS Centro, USF Itapetinga, USF Portão, USF Cerejeiras, UBS Alvinópolis, UBS Flamenguinho, USF Imperial, UBS Santa Clara e UBS Tanque ficarão abertas das 8h às 17h no sábado. Já as USFs Cachoeira, Rio Acima, Rio Abaixo, Maracanã e Boa Vista funcionarão das 8h às 13h.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Entre os principais imunizantes estão as vacinas contra hepatite B, Meningite C, BCG, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), HPV e Covid-19, entre outras. A Secretaria Municipal de Saúde também vai disponibilizar vacinas para os adultos. Além dos imunizantes de rotina, serão aplicadas as vacinas contra Influenza e Covid-19.

A campanha de multivacinação para atualização de situação vacinal vai até 31 de outubro em Atibaia e a orientação é que pais e responsáveis levem as crianças para verificação do cartão vacinal em unidades de saúde do município, que têm horários diferentes de segunda a sexta-feira.

Veja os locais e horários da vacinação em Atibaia durante a semana:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho, s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 9h às 15h

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 18h

R. Maracanã, s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia