Governo confirma chegada de insumos para vacina do Butantan no dia 26 de maio

O Governador João Doria confirmou, na segunda-feira (17), a liberação de lote de 4 mil litros de insumos na China para a produção de cerca de 7 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan no Brasil. A previsão é que o embarque da matéria-prima ocorra no próximo dia 25, com chegada no dia 26.

Coronavac (Foto: Reprodução/ Site Instituto Butantan)

“O Butantan recebeu nesta manhã da China a previsão do envio de nova remessa de insumos ao Brasil para produção da vacina do Butantan. A chegada do novo lote com 4 mil litros de insumos está prevista para o dia 26”, afirmou o Governador.

A carga é enviada pela biofarmacêutica Sinovac, com sede em Pequim. Na sexta-feira (14), o Governo de São Paulo entregou mais 1,1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com isso, o Instituto Butantan chegou à marca de 47,2 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde ao Brasil desde o início deste ano.

O quantitativo entregue na sexta-feira já contempla o início do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde para mais 54 milhões de vacinas. A vacina do Butantan abasteceu, até o momento, 70% de todo o sistema vacinal do país.

O instituto aguardava autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a produção da vacina. Questões referentes à relação diplomática Brasil x China podem interferir diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos. Não há entraves relativos à disponibilização de IFA ao Butantan por parte da biofarmacêutica Sinovac.

Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde, para distribuição em todo o país.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo