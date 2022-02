Atibaia tem vacinação sem agendamento nos postos e mutirão no CIEM 2 esta semana

Nesta semana, 7 a 11 de fevereiro, o município de Atibaia está realizando a vacinação contra Covid-19 sem agendamento para crianças, jovens e adultos nas unidades de saúde e, além disso, programou um mutirão no CIEM 2 (Av. Industrial Walter Kloth, 1.135 – Jardim Imperial) que começou na segunda-feira e ocorrerá também na quarta e sexta, das 17h às 21h, para aplicação de primeira dose para a faixa etária a partir dos 5 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que no CIEM 2 as crianças estejam com somente um acompanhante para evitar aglomerações. É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF, comprovante de residência, carteirinha de vacina e documentos comprobatórios, em caso de comorbidade, como receita, exames ou relatório médico. Também é importante fazer o cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br . Aproveite a vacinação para fazer um gesto solidário e doe alimentos para a campanha “Vacina Contra a Fome”!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante a semana, a vacinação contra Covid prossegue em Atibaia para primeira, segunda e terceira doses, sem agendamento, das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro, e das 8h às 15h30 nas demais unidades de saúde com sala de vacina. Procure sua unidade de saúde mais próxima para se informar.

A Secretaria de Saúde ressalta que a vacinação de crianças de 5 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades continua sendo realizada na UBS Alvinópolis, das 8h às 15h30, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

Segundo dados atualizados até essa segunda-feira (7), o município de Atibaia já aplicou um total de 311.773 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 134.253 de primeira dose, 119.286 de segunda dose, 3.549 de dose única e 54.685 de dose adicional, o que significa que cerca de 95,6% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única e 85,2% está com esquema vacinal completo.

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia