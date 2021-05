SP conclui entrega de 46 milhões de doses de vacinas contra COVID-19 ao Brasil

O governo de São Paulo entregou na quarta-feira (12) mais 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com o envio, o Butantan chega à marca de 46,112 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde ao Brasil desde o início deste ano. O quantitativo conclui o primeiro contrato firmado com a pasta federal em 7 de janeiro.

Butantan liberou mais 1 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações e concluiu o primeiro contrato com o Ministério da Saúde (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Na próxima sexta-feira (14), será enviado mais 1,1 milhão de doses, já contemplando o início do segundo contrato para mais 54 milhões de vacinas.

As vacinas entregues em maio foram produzidas a partir de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. A matéria-prima passou pelo envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril do IB na capital paulista.

Assim que um novo lote de insumos da China chegar ao país será possível retomar a produção e efetuar novas entregas do imunizante ao governo federal. Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde, para distribuição em todo o país.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo