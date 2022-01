Vacinação em crianças de 8 e 9 anos com comorbidades começa nesta segunda-feira (17) em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia iniciará nesta segunda-feira (17) a vacinação contra covid-19 para crianças de 8 e 9 anos com comorbidades. O atendimento acontecerá na UBS do Alvinopólis, das 15h às 18h, de segunda a sexta-feira e, por ser sistema de livre demanda, não é necessário o agendamento. Os pais ou responsáveis devem apresentar os documentos comprobatórios da comorbidade, como exames, receitas ou relatório médico, além de documento com foto e comprovante de residência.

Importante ressaltar que a vacinação para as crianças de 10 e 11 anos também continua nesse período.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

A lista das comorbidades, definida pelo Ministério da Saúde, é a seguinte: insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e pericardiopatias; Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Próteses e implantes cardíacos; Talassemia; Síndrome de Down; Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Cirrose hepática e

HIV.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cadastro aberto por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid na última quinta-feira (13) será utilizado pelas equipes de Saúde para agilizar os atendimentos nesta e nas demais etapas da campanha de vacinação para a faixa etária dos 5 aos 11 anos.

Além disso, para agilizar a imunização de qualquer faixa etária ou grupo é importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br .

Ainda conforme a Secretaria de Saúde, a vacinação das crianças, assim como a vacinação das demais faixas etárias e grupos, também depende da remessa de vacinas realizada pelo Governo do Estado. Dessa forma, caso não seja possível garantir a vacinação da criança em um primeiro momento, os pais ou responsáveis por ela deverão aguardar o envio de mais doses ao município para buscar novamente a vacinação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia