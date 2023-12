Saúde de Atibaia divulga calendário de aplicação da vacina BCG para 2024

A Secretaria de Saúde de Atibaia anunciou o calendário 2024 de aplicação da vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG), mantendo o esquema realizado em 2023 para otimizar a utilização das doses recebidas. Confira AQUI o cronograma de vacinação da BCG nas unidades de saúde de Atibaia, das 8h às 14h, a partir de 2 de janeiro.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A adoção dessa estratégia visa evitar perdas de oportunidade de vacinação e desperdício do imunizante, uma vez que o Ministério da Saúde tem disponibilidade limitada do imunobiológico no estoque nacional em virtude de dificuldades na sua aquisição.

Batizada com o nome dos seus descobridores – Léon Calmette e Alphonse Guérin –, a vacina BCG completou 100 anos em 2021, protegendo contra as formas mais graves da tuberculose, uma doença infectocontagiosa que pode atingir não apenas os pulmões, mas também ossos, rins e meninges. A BCG faz parte do Calendário Básico de Vacinação e deve ser administrada, preferencialmente, nos primeiros 30 dias de vida.

A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção, ajudando a proteger contra formas graves da doença como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar.

