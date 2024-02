Agenda Atibaia conta com duas aberturas de exposições neste sábado (24)

A Agenda Atibaia desta semana tem como destaques duas aberturas de exposições que acontecem neste sábado (24). “Ocupação Inspirações Ativistas” entra em cartaz no Centro Cultural André Carneiro, enquanto a mostra “Do resto ao gesto: poesias esculpidas em madeira” inicia sua temporada no Cine Itá Cultural.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Completando a programação do fim de semana, a Feira do Produtor Rural Mario Inui, no Estoril, e a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, no Balneário, também movimentam o sábado (24). Já no domingo (25), será a vez do Projeto Verão Flashback agitar a Praça da Matriz. Confira!

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Sábado (24) é dia da Feira do Produtor Rural, onde o consumidor encontra produtos frescos, de qualidade e a preços atrativos, diretamente das mãos de quem produz. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é o ponto oficial de venda do símbolo da Capital Nacional do Morango e acontece aos sábados na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, das 8h às 14h,

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Também realizada aos sábados, no cenário de cartão-postal do Balneário Municipal, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia se tornou ponto turístico da Capital Nacional do Morango, oferecendo opções interessantes não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família.

A feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas. Neste sábado (24), o som ao vivo que embala as bucólicas tardes fica por conta de Sidney Lima, a partir das 15h30.

Ocupação Inspirações Ativistas

A exposição “Ocupação Inspirações Ativistas” entra em cartaz neste sábado (24), no Centro Cultural André Carneiro, trazendo desenhos digitais, pinturas e outras criações gráficas do artista multimídia Denis Diosanto. A abertura da exposição será às 16h, com participação da banda de rock Picanha de Chernobill.

Mesclando minimalismo e psicodelia, as peças reunidas na mostra exprimem experiências do artista em viagens e trabalhos conectados a lutas sociais de diversos segmentos da sociedade. Segundo o artista, a arte e o design, quando usados como forma de comunicar o trabalho de uma causa, têm potência para inspirar mais pessoas a transformar a realidade.

Ocupação Inspirações Ativistas vai até 12 de abril e foi selecionada por meio do edital da Secretaria de Cultura para exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro. Essa é a segunda exposição a ocupar o centro cultural, a primeira foi Habitare, da artista argentina radicada em Atibaia, Alejandra Dawi.

O Centro Cultural André Carneiro está localizado na Rua José Lucas, nº 28, no Centro, e a exposição está aberta de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 11h às 16h.

Do resto ao gesto: poesias esculpidas em madeira

Também no sábado (24), o Cine Itá Cultural inaugura a exposição “Do resto ao gesto: poesias esculpidas em madeira”, do artista Alex Barbosa, o Tio Árvore. A abertura da mostra será às 18h e contará com apresentações musicais especiais.

O artista de Atibaia, que também é luthier e professor, apresenta uma série de esculturas com sobras de madeira. A exposição, que fica em cartaz até o dia 9 de março, tem realização e curadoria da WGGaleria, com apoio da Prefeitura de Atibaia.

O Cine Itá Cultural fica na Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, no Centro, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Projeto Verão Flashback

A festa ao ar livre Projeto Verão Flashback mais uma vez movimenta Atibaia neste domingo (25), a partir das 13h. Ao som das pick-ups dos DJs residentes Marcelo Santos e Jilmar Jesus, a 28ª edição do evento promete fazer o público dançar muito na Praça da Matriz com sucessos dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. A festa tem entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia