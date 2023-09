Agenda Atibaia: Confira os destaques deste fim de semana na cidade

Atenção para a Agenda Atibaia desta semana: com eventos a partir desta sexta-feira, 1º setembro, são atrações para todos os gostos e idades, com a abertura da 41ª edição da Festa de Flores e Morangos para toda a família, o encerramento das atividades do “Grupo Curiá”, com muita diversão para a criançada, além de música ao vivo na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia. Confira os horários e locais:

41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Vem aí a 41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia! A festa marcada para acontecer durante os fins de semanas de setembro conta com gastronomia típica japonesa, shows de Taikô e Bon Odori, pavilhão de exposição, mini shopping, salão do artesão, entre outros atrativos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento acontecerá no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030), das 9h às 18h, a partir desta sexta-feira, 1º de setembro, exclusivamente com ingresso solidário: doando 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. E não para por aí: neste sábado e domingo, dias 2 e 3, o valor do ingresso será meia entrada para todos os visitantes.

Vem brincá de avoá, com o Grupo Curiá

O projeto do Grupo Curiá promove neste sábado, 2 de setembro, a última atividade gratuita para a população trazendo o “Batalhão Bumba Meu Boi”, às 15h30, com muita diversão. Em seguida acontece o encerramento do evento com a presença da maranhense Ana Maria Carvalho, às 16h30. O projeto “Vem brincá de avoá, com o Grupo Curiá” acontece no Centro Comunitário do Itapetinga (Avenida Santana, nº 2.900 – próximo ao pouso).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado (2), das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo deste sábado ficará por conta da dupla Dão Ferreira e Zezinho, a partir das 15h. A feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. E fique ligado, a Feira agora conta com a “Banca da Confiança”, que estará com morangos fresquinhos à venda de uma forma diferente: a banca não terá um vendedor para cobrar a mercadoria, o próprio cliente faz a compra e realiza o pagamento conforme as regrinhas descritas no local, tudo por meio da confiança e do respeito.

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor, além de preços atrativos, o consumidor encontra na Feira do Produtor Rural Mario Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é ponto oficial de venda da fruta símbolo da Capital Nacional do Morango.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia