Feira Noturna do Jardim Imperial será inaugurada no dia 20 de abril

Se você gosta de diversão, música, gastronomia e aquele clima de happy hour, anote na agenda: dia 20 de abril terá início a Feira Noturna do Jardim Imperial, que acontecerá no mesmo formato das já tradicionais de Atibaia, garantindo mais uma opção de lazer aos moradores dessa região.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A edição do Jardim Imperial será todas as quintas-feiras na Praça do Migrante Nordestino, ao lado do Terminal Rodoviário, fomentando a economia e o turismo em Atibaia.

Além de todo potencial turístico e gastronômico, a Feira Noturna contribui para geração de empregos, crescimento da economia e valorização de atrações culturais do município, possuindo um grande diferencial: o clima de happy hour dos encontros, sempre com apresentação musical para animar o público e estimular a convivência.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia