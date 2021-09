Atibaia feita à mão: Feira de Artes e Artesanato conta com cerca de 60 expositores

A Feira de Artes e Artesanato de Atibaia acontece todos os sábados, das 10h às 17h, no coração da cidade – a área verde do Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Com cerca de 60 expositores alternando entre os sábados, a feira oferece aos munícipes, visitantes e turistas diferentes atrativos, como artesanato, flores, alimentação e lazer.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo a Secretaria de Turismo da Prefeitura, a feira garante mais visibilidade aos trabalhos desenvolvidos no município, além de oferecer uma diversidade em produtos para quem a visita. Unindo arte, gastronomia e lazer, a feira comercializa desde geleias, plantas e frutas até acessórios, utensílios e produtos de higiene – inclusive com linha para pets. Além disso, ela é uma ótima opção para turistas e visitantes levarem um pedacinho da cidade para casa por meio dos produtos locais.

O objetivo da Feira de Artes e Artesanato de Atibaia é promover e desenvolver atividades relacionadas ao turismo do município, além de buscar mostrar que o turismo é uma atividade econômica que vem crescendo cada dia mais e gerando desenvolvimento e renda para as cidades de forma consciente, com impactos positivos na economia e na realidade local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A história do artesanato tem início no mundo com a própria história do homem, pois a necessidade de produzir bens de utilidades e uso rotineiro, e até mesmo adornos, expressou a capacidade criativa e produtiva como forma de trabalho. A arte feita à mão envolve um trabalho minucioso, que exige habilidade, carinho e tempo de dedicação do artesão. O produto artesanal não permite possibilidade de cópia, mesmo que seja utilizada uma mesma técnica, há um universo de possibilidades criativas que fazem com que cada trabalho seja único.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia