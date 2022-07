Feira Noturna completa cinco anos com diversas atrações

As feiras noturnas de Atibaia viraram parada obrigatória para quem gosta de diversão, produtos de qualidade, música e comida boa. Além do potencial turístico e gastronômico, elas contribuem com a geração de empregos, com o crescimento da economia e com a valorização de atrações culturais do município.

A feira noturna do Centro de Convenções completou 5 anos no último dia 5 e, para comemorar o sucesso do evento, a Associação dos Feirantes de Atibaia, em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Atibaia, preparou uma série de atrações, com diversão de sobra para toda população.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta quarta (19), a Feira Noturna do Centro de Convenções funcionará das 17h às 22h e contará com show da dupla Ary & Serginho; já na sexta-feira (22), o Itapetinga recebe o já tradicional evento, das 17h às 22h, com show da cantora Luana Santos. No sábado, a comemoração continua no estacionamento do Centro de Convenções, das 16h às 22h, com a banda Delação Premiada e Projeto R.O.Z.A. No próximo final de semana as comemorações continuam com Fabinho Prado (dia 27), Lucas Moreno (29), além de Kaito de Paula e “Os Procurados”, no dia 30 de julho.

As feiras noturnas se diferenciam das convencionais por proporcionarem momentos de lazer e diversão, além de mais variedades de produtos e serviços. As edições contam com as tradicionais barracas de hortifruti e pastéis, mas também com comidas típicas, música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. O evento aquece a economia, gerando mais empregos e oportunidades, fomentando a produção local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia