Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia tem edição especial neste sábado (29)

Neste sábado, 29 de abril, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, que acontece das 11h às 19h, traz novidades ao Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), em uma edição especial do evento. Em comemoração ao decreto que oficializa a feira no município, a partir das 14h tem o Happy Hour ao som do Flashback, seguido de mais música com os DJ’s Marcelo Santos, Alexandre Posso e Rafa Oste. E não é só isso: o Clube do Fusca estará no local, promovendo a exposição dos automóveis e deixando a feira mais charmosa para os visitantes.

Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade. A feira conta com entrada gratuita, unindo arte, gastronomia e lazer em um programa perfeito para aproveitar com a família. Na diversidade de produtos artesanais locais comercializados nas barracas, o visitante – seja turista ou morador – encontra também um espaço de descontração, com muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a “Feira do Balneário” é uma oportunidade de prestigiar as artesanais de Atibaia e degustar as delícias gastronômicas produzidas no município.

A Prefeitura de Atibaia publicou decreto no dia 18 de abril, Nº 10.354, sobre a instalação e funcionamento da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia no município, no Parque do Balneário, junto à Secretaria de Turismo, instituindo direitos e obrigações dos expositores e atualizando regras sobre o evento. Os interessados em exercer suas atividades na feira deverão solicitar prévia autorização da Prefeitura, através de requerimento padronizado, o qual será protocolado eletronicamente pela plataforma digital (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento) .

