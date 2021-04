Feira Permanente de Flores e Plantas Ornamentais volta a abrir aos sábados em Atibaia

A Feira Permanente de Flores e Plantas Ornamentais voltou a acontecer em Atibaia. A feira ficou suspensa durante as fases mais restritivas da pandemia de Covid-19, mas retornou neste mês de abril, podendo ser visitada pela população todos os sábados, das 10h às 17h, na Praça Santa Helena (entrada da cidade). Neste sábado, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, o público também poderá comparecer ao local e prestigiar os produtos tradicionais do município.

Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

No último sábado (24) a Prefeitura publicou, na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, edição n.º 2314, o Decreto nº 9.526/2021, com novidades nas medidas, temporárias e emergenciais, adotadas visando a contenção da disseminação da Covid-19 no município. Entre as novidades está a autorização de funcionamento da Feira Permanente de Flores e Plantas Ornamentais, além das feiras livres e da feira de artesanatos, desde que respeitem o alvará de funcionamento e observem os protocolos de higiene e o distanciamento social entres as barracas, sob orientação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia.

Dessa forma, a feira foi retomada seguindo as regras sanitárias vigentes para proteção e segurança dos envolvidos, como: uso obrigatório de máscara para qualquer pessoa no local, feirante ou público; álcool em gel disponibilizado pelos feirantes em cada barraca; e cumprimento de distanciamento social em todo o espaço da feira.

Com cerca de 50 produtores rurais de Atibaia, a feira oferece grande variedade de produtos cultivados no município, recém colhidos, e com preços atrativos no mercado. Portanto, durante a feira, além de poder adquirir itens diretamente dos produtores, o público poderá curtir a beleza, a delicadeza e o colorido da mais diversa botânica local.

A realização da feira é da Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia (Pró-Flor), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia