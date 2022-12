Feira Itinerante do Empreendedor de Atibaia promove última edição neste sábado (17)

Após a realização de três edições, a Feira Itinerante do Empreendedor de Atibaia finaliza seu giro pela cidade neste sábado (17), na Praça Claudino Alves, no Centro. A feira acontece na rua lateral da Igreja Matriz, das 11h às 20h, e tem entrada gratuita para toda a população prestigiar. O evento conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia após proposta de realização encaminhada pela vereadora Ana Borghi.

(Imagem: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Expositores estarão presentes com suas barraquinhas trazendo diversos produtos para munícipes e turistas, como: artesanato, artigos para presentes, brechó, brinquedos infláveis e muita criatividade. A feira também contará com uma praça de alimentação recheada de comidas típicas para a população desfrutar.

Três edições da Feira Itinerante do Empreendedor já percorreram a cidade: a primeira no dia 26 de novembro, no Jardim Cerejeiras; a segunda no dia 3 de dezembro, no bairro do Portão; e a terceira no dia 10 de dezembro, no bairro do Tanque.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia