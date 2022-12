Feiras livres de Atibaia não serão realizadas nos domingos 25 de dezembro e 1º de janeiro

Em virtude das festividades de fm de ano, as feiras livres que acontecem aos domingos nos bairros Jardim Cerejeiras, Centro, Alvinópolis e Tanque, excepcionalmente, não serão realizadas nos domingos, 25 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023. Nos sábados, 24 dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, as feiras livres permanecem com horário de funcionamento normal, até as 13h, no Jardim Imperial e no Alvinópolis.

Já as feiras noturnas continuam no mesmo horário neste fim de ano: das 17h às 22h, nas quartas-feiras 21 e 28 de dezembro, e nas sextas-feiras, 23 e 30 de dezembro, no Centro de Convenções. Importante lembrar que, provisoriamente, as feiras noturnas tradicionalmente realizadas às sextas, no Itapetinga, foram transferidas para o estacionamento do Centro de Convenções, em razão das chuvas frequentes nesta época. E vale ressaltar que na primeira semana de janeiro de 2023 as feiras noturnas não serão realizadas em virtude do recesso dos feirantes.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Durante a semana, nas quintas-feiras, dia 22 e 29 de dezembro, as feiras acontecem no Centro e no Portão, com horário normal, das 6h às 13h.

Já a Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, realizará uma edição especial na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Além dos produtos frescos e de qualidade que o consumidor encontra na feira, a edição deste sábado também trará vinhos artesanais e uvas produzidos em Atibaia, na região do bairro Iara. A edição especial permanece no mesmo horário, das 8h às 14h, na praça em frente ao supermercado Atacadão.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Consideradas atrações turísticas marcantes no município, as feiras livres de Atibaia possibilitam aos visitantes e munícipes momentos de lazer e diversão, com variada gastronomia em dezenas de barracas oferecendo bebidas artesanais, sobremesas, lanches, salgados, entre outras comidas típicas de feira. Além do potencial turístico e gastronômico, as feiras contribuem com a geração de empregos e promovem o crescimento da economia do município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira os locais e horários das feiras livres de Atibaia neste final de ano:

– Centro: quintas-feiras, dia 22 e 29 de dezembro, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h;

– Portão: quintas-feiras, dia 22 e 29 de dezembro, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h;

– Caetetuba: sextas-feiras, 23 e 30 de dezembro, na Rua Dora, das 6h às 13h;

– Alvinópolis: sábados, 24 e 31 de dezembro, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h;

– Jardim Imperial: sábados, 24 e 31 de dezembro, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h.

As Feiras Noturnas permanecem no mesmo horário neste final de ano:

– Centro de Convenções, quartas-feiras, dias 21 e 28 de dezembro, das 17h às 22h; sextas-feiras, dias 23 e 30 de dezembro, das 17h às 22h.

Edição Especial da Feira Permanente do Produtor Rural: sábado, 24 de dezembro, na Praça Santa Helena, das 8h às 14h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia