Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia garante diversão e lazer neste sábado (25)

Acontece neste sábado (25), no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia. A famosa Feira do Balneário é realizada pela Secretaria de Turismo todos os sábados, das 11h às 19h, reunindo dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sempre com uma atração musical para agitar a tarde no belo cenário do Parque das Águas, a feira tem entrada gratuita, unindo arte, gastronomia e lazer em um programa perfeito para aproveitar com a família e levar uma lembrança de Atibaia para casa. Neste sábado (25), a música ao vivo é por conta do DJ Adriano Serrano, a partir das 15h, com o melhor do FlashBack.

Uma oportunidade de prestigiar o artesanato de Atibaia e saborear a gastronomia local, a Feira do Balneário já virou ponto turístico da cidade. Na diversidade de produtos artesanais locais comercializados nas barracas, turistas e moradores encontram também um espaço de descontração, com muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia