Feira do Produtor Rural terá edição extra no dia 31, véspera de Ano Novo

Ponto oficial de venda de morangos de Atibaia, a Feira do Produtor Rural Mário Inui acontece aos sábados na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, reunindo em um mesmo local e a preços atrativos diversas variedades de flores, frutas e hortaliças cultivadas na cidade. Depois do sucesso da feira de Natal, haverá uma edição extra no último dia do ano, 31 de dezembro, trazendo novamente vinhos artesanais e uvas produzidos na região do bairro Iara.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Promovida pela Secretaria de Agricultura, a feira oferece a oportunidade de comprar produtos frescos e de qualidade, diretamente do produtor. Na edição extra de Ano Novo, os consumidores poderão encontrar sortimentos para a ceia, com destaque para os produtores de uva do Iara, que mais uma vez estarão na feira comercializando também vinhos tintos e rosés produzidos artesanalmente na região.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A edição extra de Ano-Novo acontecerá no horário normal de funcionamento da feira, das 8h às 14h, na praça em frente ao supermercado Atacadão. Para os produtores locais interessados em oferecer seus produtos na Feira do Produtor Rural Mário Inui, a Secretaria de Agricultura está localizada na Estrada Municipal Juca Sanches, nº 400, Jardim Brogotá, e o telefone de contato é o (11) 4414-3985.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia