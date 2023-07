Feira Noturna de Atibaia celebra seis anos com diversas atrações nos próximos dias

A Feira Noturna de Atibaia celebra seis anos de existência, marcando um sucesso notável desde sua primeira edição, tornando-se ponto de encontro para quem procura por lazer, entretenimento, boa música e gastronomia. E, em comemoração, haverá uma grande festa nos dias 29 e 30 de julho, na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial. Além disso, acontecem edições da Feita Noturna nesta quarta (26) e sexta-feira (28), no estacionamento do Centro de Convenções e, na quinta (27), também na Praça do Migrante Nordestino.

Feira Noturna na Praça do Migrante Nordestino, Jardim Imperial (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As feiras noturnas de Atibaia já viraram parada obrigatória para quem gosta de um happy hour, diversão, produtos de qualidade, música e comida boa. Além do potencial turístico e gastronômico, o evento impacta positivamente a economia local, pois contribui com a geração de emprego e renda, além de valorizar as atrações culturais do município.

Feira Noturna no estacionamento do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira a programação completa:

Dia 26, das 17h às 22h , no estacionamento do Centro de Convenções: Projeto R.O.Z.A.

, no estacionamento do Centro de Convenções: Projeto R.O.Z.A. D ia 27, das 17 às 22h , na Praça do Migrante Nordestino: Ary & Serginho

, na Praça do Migrante Nordestino: Ary & Serginho Dia 28, das 17h às 22h , no estacionamento do Centro de Convenções: Djs Marcelo Santos e Adriano Serrano

, no estacionamento do Centro de Convenções: Djs Marcelo Santos e Adriano Serrano Dia 29, das 16h às 23h, na Praça do Migrante Nordestino: Kaito de Paula, Paty Soares, Raphael França e Marhia Oliver, Anderson Marques, Alex Cowboy e Casal Tiktokws

na Praça do Migrante Nordestino: Kaito de Paula, Paty Soares, Raphael França e Marhia Oliver, Anderson Marques, Alex Cowboy e Casal Tiktokws Dia 30, das 13h às 23h, na Praça do Migrante Nordestino: Projeto R.O.Z.A, Eder Luiz, Vaqueirinho do Forró, Sidney Lima, DJ Adriano Serrano, DJ Marcelo Santos, Amaury Fanti e Grupo Propagode

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia