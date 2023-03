Jardim Imperial passará a ter a tradicional Feira Noturna

As feiras noturnas já viraram opção e referência de lazer e diversão. Prova disso são as edições de quarta e sexta-feira, que recebem público de todas as idades para apreciar uma boa música, gastronomia e encontrar os amigos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

E, para fomentar ainda mais a economia e o turismo em Atibaia, a partir de abril, o bairro Jardim Imperial passará a sediar a edição da Feira Noturna às quintas-feiras, na Praça do Migrante Nordestino, ao lado do terminal rodoviário.

Além de todo potencial turístico e gastronômico, a Feira Noturna contribui para a geração de empregos, crescimento da economia e valorização de atrações culturais do município.

A Feira Noturna tem um importante diferencial: o clima de happy hour dos encontros, sempre com apresentação musical para animar o público e estimular a convivência.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia