Feira Noturna acontece nesta sexta-feira (4) no Centro de Convenções

As feiras noturnas de Atibaia já viraram parada obrigatória para quem gosta de diversão, produtos de qualidade, música e comida boa! Pensando nisso, a Prefeitura e a Associação dos Feirantes decidiram mudar, excepcionalmente nesta sexta-feira (4), a Feira Noturna do Itapetinga para o estacionamento do Centro de Convenções.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O motivo da mudança é o volume de chuva dessa semana, que inviabilizou o solo do Centro Comunitário do Itapetinga para a montagem das barracas dos feirantes.

Além do potencial turístico e gastronômico, as Feiras Noturnas contribuem com a geração de empregos, com o crescimento da economia e com a valorização de atrações culturais do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia