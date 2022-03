Prefeitura amplia vagas na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A Prefeitura publicou edital de chamamento público para ampliação das vagas na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, que acontece todos os sábados no Balneário, das 11h às 19h. Ao todo, a feira poderá contar agora com 80 expositores, 20 a mais do que autorizado anteriormente. Só serão permitidos expositores residentes em Atibaia.

O chamamento é realizado pela Secretaria de Turismo e são convidados a participar todos os interessados que se encaixem nos quesitos publicados no edital. O objetivo é promover e desenvolver atividades relacionadas ao turismo na cidade de Atibaia, visando mostrar que o turismo é uma atividade econômica que aprimora o desenvolvimento das cidades de forma consciente, o que muda a economia e a realidade local. A Feira Permanente oferece aos munícipes diferentes opções como alimentação, artesanato, flores e frutas, atividades esportivas, entre outras.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os expositores devem participar da feira todos os sábados, ou no mínimo dois sábados por mês, dependendo da disponibilidade de vagas. A escolha para participação será por ordem de inscrição, realizada da primeira à última, e todos os inscritos deverão obrigatoriamente indicar um substituto no caso de ausência da feira por motivos particulares e outros. O total de expositores não pode passar de 80 por dia e é permitida a participação de artistas, artesãos e demais produtores, interessados na exposição e comercialização de sua arte, artesanato, plantas e antiguidades, além de massagens, manifestações esportivas, artísticas e culturais.

A inscrição segue durante todo o ano e deve ser feita na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/nº –Vila Junqueira) das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. São exigidas cópias simples do CPF ou do CNPJ (se pessoa jurídica), RG e Comprovante de Residência e o produto a ser exposto na feira. A avaliação será feita no momento da inscrição, seguindo o padrão de produtos feitos manualmente pelo inscrito, não sendo aceitos produtos totalmente industrializados ou produtos de revendas.

A fiscalização da Feira é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Vigilância Sanitária quando necessário e os expositores que não cumprirem as normas serão notificados, não podendo participar de outras feiras a serem realizadas no mesmo local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia