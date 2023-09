Inscrições para expositores da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia seguem até o dia 30

Continuam abertas até dia 30 de setembro as vagas para expositores participarem da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, que acontece todos os sábados no antigo Balneário, das 11h às 19h. Só serão permitidos expositores residentes em Atibaia. Os interessados em participar devem comparecer à Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/nº, Vila Junqueira), das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, para preencher formulários com os documentos pessoais, descrição do produto, nome fantasia, além da licença do feirante.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No local também será apresentada para o candidato a ficha de inscrição, apresentação, alteração e/ou renovação para aqueles que desejam ingressar ou continuar na feira, nos termos do Decreto Municipal nº 10.354/2023. Também são exigidas cópias simples do CPF ou do CNPJ (se pessoa jurídica), RG e comprovante de residência, além da descrição detalhada do produto a ser exposto na feira.

É importante ressaltar que a avaliação será feita no momento da inscrição, seguindo o padrão de produtos feitos manualmente pelo inscrito, não sendo aceitos produtos totalmente industrializados ou produtos de revendas.

Os expositores devem participar da feira todos os sábados, ou no mínimo dois sábados por mês, dependendo da disponibilidade de vagas. A escolha para participação será por ordem de inscrição, realizada da primeira à última, e todos os inscritos deverão obrigatoriamente indicar um substituto no caso de ausência da feira por motivos particulares e outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia