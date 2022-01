Feira Noturna no Itapetinga retorna ao Centro Comunitário

A Feira Noturna voltará, nesta sexta-feira (14), a acontecer no Bairro do Itapetinga, das 17h às 22h, com música, barracas com comidas típicas e muita diversão.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Na edição da última sexta-feira (7), a Feira Noturna aconteceu excepcionalmente no estacionamento do Centro de Convenções, por causa das obras no Centro Comunitário do Itapetinga que impediram a realização do evento.

Além do potencial turístico e gastronômico, as Feiras Noturnas contribuem com a geração de empregos, com o crescimento da economia e com a valorização de atrações culturais do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia