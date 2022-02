Feira de Artesanato e Gastronomia acontece neste sábado (26) em Atibaia

A Feira de Artesanato e Gastronomia vai agitar o sábado (26) em Atibaia. Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promoverá um evento com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Localizada no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), a feira acontecerá das 11h às 19h, cumprindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara.

Além das exposições artesanais e gastronômicas nas barracas que irão colorir o coração da cidade estância, a Feira de Artesanato e Gastronomia também conta com duas atrações: brinquedos infláveis para divertir as crianças e muita música ao vivo com o show de Kaito de Paula. A apresentação musical é mais uma demonstração de valorização, por parte da Administração Municipal, aos artistas locais.

O objetivo da feira, programada para acontecer no sábado de Carnaval, é proporcionar lazer e diversão com segurança – sem aglomerações – além de valorizar o turismo na cidade. O dia que seria celebrado com a tradicional folia de Carnaval acontecerá de forma consciente, em um evento que promove fortalecimento da identidade local, geração de empregos e crescimento da economia.

Aqueles que visitarem a Feira de Artesanato e Gastronomia poderão encontrar desde geleias, espetinhos, lanches e porções até acessórios e utensílios – inclusive com linha para pets. No artesanato, os produtos feitos à mão possuem um trabalho único e minucioso, proporcionando peças exclusivas.

Carnaval 2022

O Carnaval deste ano em Atibaia acontecerá em forma de homenagem à maior festa brasileira – uma oportunidade para reviver os antigos carnavais, valorizando especialmente as tradições do município. Com o cancelamento das festividades pelo segundo ano seguido por causa da pandemia de Covid-19 – a exemplo de outras cidades da região, a Prefeitura de Atibaia optou por realizar exposições que vão contar um pouco da história do Carnaval na cidade. Serão, ao todo, cinco locais onde haverá exposições ao público com Bonecões e banner com relato do Carnaval de Atibaia.

Prestigie as exposições, visite os locais:

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

– Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro Parque Municipal Edmundo Zanoni – Avenida Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda

– Avenida Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret – Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís

– Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, nº 28, Centro

Sede da Secretaria Municipal de Turismo – Balneário Municipal – Avenida dos Bandeirantes, nº 229, Vila Junqueira

