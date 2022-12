Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia expõe uma Atibaia feita à mão

Todo sábado, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia deixa o cenário do Balneário Municipal, no Parque das Águas, ainda mais bonito. A feira realizada pela Secretaria de Turismo reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa nesta época do ano para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas de Natal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sempre com uma atração cultural para embalar a tarde, a feira tem entrada gratuita, unindo arte, gastronomia e lazer em programa perfeito para aproveitar com a família. Na diversidade de produtos artesanais locais comercializados nas barracas, o visitante – seja turista ou morador – encontra também um espaço de descontração, com muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma oportunidade de prestigiar as artesanias de Atibaia e degustar as delícias gastronômicas produzidas aqui, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia já virou ponto turístico na cidade, trazendo no próximo sábado (10) um clima gostoso de Natal, misturado àquele gostinho inesquecível de férias. O horário de funcionamento é das 11h às 19h e o endereço do Balneário Municipal é Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia