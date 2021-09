Feira de Flores e Plantas reúne 45 produtores, todos os sábados, em Atibaia

Flores e plantas direto do produtor! Este é um dos objetivos da Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural, que acontece todos os sábados, na Praça Santa Helena (próximo ao Atacadão), das 10h às 17h. O local se transforma aos finais de semana em uma grande e colorida feira das mais belas e variadas flores e plantas cultivadas por 45 produtores rurais de Atibaia.

Os produtos expostos vão desde flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e as famosas orquídeas de Atibaia. Os temperos em vasos também são uma opção para os adeptos da boa culinária e, entre as vantagens oferecidas, está a comercialização feita pelo próprio produtor, o que possibilita produtos frescos com o melhor valor ao consumidor.

Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A feira foi retomada seguindo as regras sanitárias vigentes em referência à pandemia, para a proteção dos envolvidos, como uso obrigatório de máscara para qualquer pessoa no local e feirante; álcool em gel disponibilizado nas barracas e distanciamento social em todo espaço da feira.

A realização da feira é da Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia (Pró-Flor), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura.

A produção de flores em Atibaia contribui sobremaneira para o PIB municipal. Dados da Secretaria de Agricultura indicam que o faturamento nacional com a produção de flores é de cerca de 1,2 bilhão de dólares. Considerando que Atibaia é responsável por 25% das flores produzidas no Brasil (volume de produção), pode-se estimar que o faturamento do município com a produção seja de aproximadamente 240 milhões de dólares.

Produção em Atibaia

Atualmente o município conta com uma área de aproximadamente 500 hectares para a produção de flores por ano. Levando-se em conta que no Brasil a área total é de 4.500 hectares e no Estado de São Paulo a área é de cerca de 1.200 hectares, Atibaia é responsável por cerca de 11% da área total do Brasil e cerca de 38% da área total do Estado de São Paulo. São aproximadamente 600 produtores de flores na cidade, também um porcentual de 11% em relação ao país (são 3.600 produtores no Brasil).

Mas por que Atibaia tornou-se grande produtora de flores? Algumas razões estão relacionadas ao clima e ao tipo de solo. O clima subtropical da cidade favorece o cultivo de flores. A localização é outro fator que contribui, já que sua posição geográfica, ao lado de grandes rodovias como a Fernão Dias e a Dom Pedro I, favorece o escoamento de toda a produção direto aos grandes centros consumidores e de distribuição.

Outro fator inegável é a influência da colônia japonesa na produção de flores em Atibaia. Hoje a produção acontece em propriedades cujos donos são de diversas nacionalidades e descendências, mas quando foi iniciado o cultivo na cidade, as famílias japonesas predominavam. Foram essas famílias que trouxeram também técnicas que permitiram o avanço na produção.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia