Artistas de Atibaia participarão do maior evento de cultura tradicional de São Paulo

A Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia (OVBA), o Grupo Raízes de Atibaia, a Reza de São Gonçalo e as Congadas Rosa, Vermelha e Verde representarão Atibaia no maior festival de cultura tradicional de São Paulo, que acontece entre os dias 20 e 24 de julho no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. Com mais de 300 atividades entre shows, exposição e venda de artesanato, gastronomia, apresentações de grupos e artistas da cultura popular, o festival tem entrada gratuita e a expectativa dos organizadores é receber cerca de 400 mil visitantes nos cinco dias de evento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê Espíndola e Marcelo Jeneci são as atrações de destaque da edição 2022, que retoma o modelo presencial depois de dois anos de programação on-line em virtude da pandemia de Covid-19. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo desde 1997, o Revelando SP busca não só estreitar e fortalecer a cooperação entre estado e municípios, mas também gerar emprego, renda e visibilidade para artesãos, culinaristas, artistas e grupos tradicionais, compreendendo uma importante vitrine e espaço de difusão.

Culinárias típicas, cultura caiçara, cantos e danças indígenas, catiras, congadas, contação de causos, cultura cigana, cururus, fandangos, moçambiques, sambas de bumbo, seresta, trança fitas, umbigadas e muita cultura caipira – o Revelando SP oferece a oportunidade de conhecer e prestigiar uma infinidade de manifestações culturais tradicionais e populares. O festival não só permite apreciar a diversidade da cultura paulista, mas também incentiva o fortalecimento e enriquecimento dessas manifestações e linguagens constitutivas da identidade do estado.

Participam da edição deste ano 120 municípios selecionados pelo #JuntosPelaCultura, programa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo sob gestão da organização Amigos da Arte que visa fortalecer a produção independente, ampliar o acesso da população à arte e estimular o desenvolvimento da economia criativa de São Paulo. A programação completa do Revelando São Paulo 2022 está disponível no site do evento: http://revelandosp.com.br .

Serviço:

Revelando SP 2022

De 20 a 24 de julho

Local: Parque da Água Branca, São Paulo – SP

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca – São Paulo, SP

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia