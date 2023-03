Estação SESI de Cultura promove contação de histórias e show de baião, maxixe e samba

Acontece neste sábado, 25 de março, a contação de histórias COM+JUNTO, da companhia “A Hora da História”, uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos além de um poderoso estímulo à imaginação, promovendo interação com as crianças. A biblioteca da Estação SESI de Cultura (Rua da Meca, nº 360 – Jardim Cerejeiras) será o palco para essa aventura, a partir das 15h, com muita diversão no universo das palavras! A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Desde 2001, a “Hora da História” trabalha com contação de histórias, espetáculos teatrais, intervenções artísticas e poético-musicais, oficinas arte-educativas e de formação de contadores. Cada história é narrada de uma maneira diferente: por meio de parlendas, trava-línguas, brincadeiras rítmicas com adereços que compõem os personagens e manipulações de objetos do uso cotidiano que ganham novas leituras quando inseridos no contexto da história.

CHORONAS 25+

Na quinta-feira, 30 de março, a partir das 19h, o grupo CHORONAS apresenta um repertório completo de choros, trazendo musicalidade e cultura para Estação SESI de Cultura, com a programação inteiramente gratuita e livre para todos os públicos.

Choronas é um grupo brasileiro de choro criado em 1994 por musicistas paulistas, composto por Gabriela Machado na flauta, Ana Cláudia César no cavaquinho, Paola Picherzky no violão e Roseli Câmara na percussão. Além do choro, o grupo toca baião, maxixe e samba. O choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira em que utilizavam instrumentos como violão, flauta e cavaquinho, para dar à música um aspecto sentimental. É imperdível!

