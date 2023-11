Mostra “Além de Limite” abre o mês de novembro na Garaginha

Começou no domingo (5), a programação de novembro da Garaginha do Edith, com o início da Mostra “Além de Limite”. E a curadoria dos filmes exibidos são, novamente, do próprio coletivo Edith Cultura, com seleção feita por Mumu.

Com exibição dos filmes sempre às 19h30, a programação se iniciou com “Mar de Rosas”, de Ana Carolina. Na próxima sexta (10), é a vez de “Orgia, ou O Homem Que Deu Cria”, de João Silvério Trevisan, e no domingo (19), a mostra se encerra com “Sertânia”, de Geraldo Sarno.

(Foto: Shel Almeida / Divulgação)

Garaginha LGBT e Sessão da Tarde

Além da mostra de novembro, o cineclube do Edith Cultura também apresenta a sessão mensal da Garaginha LGBT, na quinta, 16, com o filme “Sexo e Revolução”, de Ernesto Ardito. Após a exibição, acontece um bate-papo com Lucas Dantas, responsável pela curadoria da sessão.

Já a programação da “Sessão da Tarde”, começa na próxima quinta, 9, com o filme “Durval Discos”, de Anna Muylaert. Na quinta seguinte, 23, é a vez de “Clube dos Cinco”, de John Hughes. E na última quinta do mês, 30 o filme exibido será “Shrek 2”, de Andrew Adamson, Conrad Vernon e Kelly Asbury. Essa programação tem início sempre às 16h e conta com a parceria da Marinada para o café da tarde.

Toda a programação é gratuita. A Garaginha do Edith fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro de Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida / Jornalista, Ass. de Imprensa, Agente Cultural, Fotógrafa