Atibaia recebe atrações gratuitas do Circuito Sesc de Artes no próximo dia 26

Com a proposta de viabilizar arte e cultura na rua para todas as pessoas, o Circuito Sesc de Artes passa por Atibaia no próximo dia 26, promovendo uma série de atrações culturais gratuitas na Praça da Matriz, a partir das 16h. Realizada pelo Serviço Social do Comércio – Sesc, em parceria com a Secretaria de Cultura, a iniciativa busca incentivar o uso dos espaços públicos como lugares de convívio social, troca de experiências e desenvolvimento humano por meio da arte e da cultura, reunindo em um só lugar cinema, circo, dança, teatro, música, literatura, artes visuais e tecnologia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Possibilitando novas percepções, reflexões e vivências, o circuito itinerante oferece não só a fruição de diversas modalidades de artes, mas incentiva a participação do público nas atividades culturais, abertas à participação de pessoas de todas as idades. Com mais de 80 intervenções artísticas e educativas organizadas em 14 roteiros que percorrem 118 municípios da Grande São Paulo, interior e litoral paulista, o Circuito Sesc envolve mais de 500 profissionais das artes de diversos estados do Brasil.

Na programação do roteiro que vem para Atibaia tem oficina de confecção de broches a partir do reaproveitamento de calças jeans, sessão de cinema com música ao vivo, performance circense, espetáculo de dança, manipulação de miniaturas, apresentação musical embalada pelo ritmo da cumbia, além de um encontro com os livros e a literatura. Depois de passar por Atibaia, esse roteiro segue para Bragança Paulista no sábado (27) e Nazaré Paulista no domingo (28).

O Circuito Sesc de Artes em Atibaia acontece no dia 26 de agosto, das 16h às 22h, na Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro) e os detalhes da programação você confere a seguir:

BROCHE DE CAQUINHOS

Fonfinfan Ateliê

A oficina ensina a confeccionar broches a partir do reaproveitamento de calças jeans, aviamentos e retalhos, e levanta a discussão sobre o reaproveitamento de materiais. A customização será feita com técnicas de bordado e a aplicação de uma palavra impressa em tecido a partir de uma impressora.

CINE CONCERTO SONHOS, DE AKIRA KUROSAWA

Yume Project

O grupo formado por músicos brasileiros e descendentes de japoneses promove uma interação musical ao executar uma experimentação sonora ao vivo simultânea à exibição de dois episódios de “Sonhos”, filme do cineasta japonês Akira Kurosawa (1910-1998) baseado nos próprios sonhos que o diretor teve em diferentes momentos de sua vida.

COLA SHOWS

As Inigualáveis Irmãs Cola

As malabaristas – e irmãs gêmeas – Thais e Tatiane Cola propõem a desconstrução de conceitos ultrapassados nesse espetáculo circense. Por meio de uma linguagem direta e cômica, a dupla mostra como duas mulheres que parecem a mesma pessoa se aventuram como artistas de rua em meio a uma sociedade machista.

NA PISTA

Companhia Urbana de Dança

O espetáculo marca o retorno da companhia carioca às suas origens. Ritmos que fizeram parte da adolescência dos dançarinos inspiraram essa obra, cujo título se refere à gíria que significa estar presente. Técnicas e estilos diferentes foram incorporados à coreografia inspirada em músicas de Michael Jackson e Tim Maia.

FLOR, PEDRA, PORTA OU ILHA

Grupo Caixa de Imagens

Miniaturas manipuladas por dois artistas interagem com o público em momentos poéticos e musicais. Uma caixinha de surpresas que já viajou pelo mundo abriga quatro intervenções (“Travessia”, “Página Aberta”, “Milhor” e “NaPorta”) e traz personagens mágicas como Gilda, uma boneca de 10 cm que conta uma história única.

LAS FANFARRONAS

Las Fanfarronas

O sexteto feminino com artistas do Brasil, Argentina e Chile mescla música e circo em performances embaladas pela cumbia. O grupo é formado por Marina Beraldo Bastos (sax tenor), Gabrielle Stephano de Queiroz (sax alto), Renata Fernanda (percussão), Maria Tereza Gandra de Meira (sax soprano), Florência Paine Santamaria (percussão) e Rocío Romero (barítono).

ACONCHEGO

Serena Infância

Um convite ao encontro com os livros e com as histórias por meio da mediação de leitura, com o objetivo de aproximar a primeira infância da literatura. O contato das crianças com as narrativas literárias auxilia no seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia