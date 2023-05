Sesc promove workshop voltado para produtores culturais em Atibaia

O Serviço Social do Comércio – Sesc, em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá no próximo dia 25 de maio um workshop voltado para os produtores culturais da cidade. O evento será realizado às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com entrada gratuita.

Durante o encontro, entre os principais pontos a serem abordados estarão questões sobre o Sesc, como: “O que é o Sesc”; “Como se organiza a programação do Sesc Guarulhos”; e “Oportunidades de apresentação/ contratação”.

Além disso, a iniciativa também explicará como propor atividades para o Sesc SP com temas como Aspectos conceituais: “as principais linhas de ação”; “Prazos de antecipação”; e Aspectos administrativos: “Cadastro no Sesc – apresentação do Portal de Contratações”; “Cadastro no Sesc – principais dúvidas – pessoa física / pessoa jurídica”; e “Ter ou não ter uma empresa?”.

E na oportunidade ainda serão apresentadas quais as principais dificuldades no início, abordando temas como: “O projeto: informações necessárias para avaliação da proposta”; “Como apresentar os custos da atividade”; e “Documentos necessários: circo / teatro / música / etc”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia