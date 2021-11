Agenda Atibaia: confira o guia de eventos da semana

A 37ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu está chegando ao fim. Com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais, a festa começou em 23 de outubro e vai até 7 de novembro, no Parque do Morango Duílio Maziero. No sábado, o evento acontecerá das 10h às 23h, e no domingo das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Cultura, em parceria com o Coletivo Negra Visão, preparou uma programação repleta de atividades para todo o mês de novembro – incluindo teatro, música, dança, capoeira, roda de conversa e filme. Do dia 1º até 30 de novembro, cada dia com uma atração diferente, o evento procura destacar a força e a resistência da população negra. A Temporada de Dança e o 2º Festival Culturar-te também são destaques desta semana. Confira a Agenda Atibaia e saiba a programação dos principais eventos da cidade.

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sexta-feira (5/11)

Para aqueles que gostam de gastronomia e barracas cheias de variedade, a Feira Noturna do Itapetinga acontece toda sexta-feira, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900 – Itapetinga.

A programação do Novembro Dandara proporcionará muita cultura nesta sexta, a partir das 19h, com o aulão de Piseiro e Reggaeton, na praça da Igreja da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro).

Sábado (6/11)

A programação de sábado começa com aprendizado e muita dança. Das 9h30 às 12h30, a Cia. Carne Agonizante irá ministrar um workshop de Dança Contemporânea no palco do Cine Itá (R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro). Para participar de todos os workshops da Temporada de Dança Atibaia 2021, basta comparecer no local com 10 minutos de antecedência, vestindo roupas confortáveis e com muita vontade de dançar.

Todos os sábados, das 10h às 17h, acontece a Feira de Artes e Artesanato. São cerca de 60 expositores oferecendo diferentes atrativos, como alimentação, artesanato, flores e lazer.

A Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural também acontece todos os sábados, das 10h às 17h, transformando a Praça Santa Helena (próxima ao Atacadão) em uma grande e colorida feira das mais belas e variadas flores e plantas, cultivadas por 45 produtores rurais de Atibaia.

Vale lembrar que sábado será o penúltimo dia da 37ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. O evento tem entrada gratuita e acontecerá das 10h às 23h.

Seguindo com os workshops da Temporada de Dança, a professora Alika dará uma aula de Dança do ventre, às 13h, no hall de entrada do Cine Itá. Já às 14h, acontecerá dois workshops simultâneos: a aula de Forró será realizada no hall de entrada do Cine Itá, com o professor Maicon Douglas, e a oficina Domínio do Movimento, no palco do Cine Itá, com a professora Elsie Monteiro.

Às 15h, a professora Andrea Albergaria ministrará o workshop de Dança Indiana no hall de entrada do Cine Itá. Também às 15h, a professora Alice Mello agita o palco do Cine Itá com o workshop de Ballet Infantil.

Aqueles que se interessam por Samba de Gafieira poderão participar de uma aula da modalidade às 16h, no hall de entrada do Cine Itá, com o professor Fábio Júlio. No mesmo horário, o professor Mauro Moreira ministrará uma aula de jazz no palco do Cine Itá.

Às 17h, mais uma aula de Dança Contemporânea acontecerá no palco do Cine Itá, com a professora Taiana Ferraz. Para finalizar a programação da Temporada de Dança Atibaia 2021, o professor Leandro Tavares ministrará o workshop de Dança Flamenca, às 17h, no palco do Cine Itá.

A Dança Guerreira e a Roda de Capoeira Amigos do Canjerê levam cultura à praça da Igreja da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro), às 17h, como parte da programação do Novembro Dandara.

Domingo (7/10)

A feira Jerônimo de Camargo V acontece todo domingo, das 7h às 13h. Na feira, é possível encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos, a tradicional gastronomia de feira e barracas de utilidades.

Domingo é dia de encerramento da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, com início às 10h e término às 20h.

O grupo FAMA de Atibaia fará um concerto na praça da Igreja da Matriz, que poderá ser prestigiado a partir das 11h.

Durante a tarde, a programação do Novembro Dandara conta com a roda de conversa “A importância do aquilombamento” e show de Harry de Castro, às 17h, no Quilombo (R. Dr. Osvaldo Urioste, 41 – Centro).

Segunda-feira (8/11)

Segunda-feira, às 19h, o Novembro Dandara conta com mais uma programação no Quilombo: As filhas de Iemanjá contam histórias do mar.

Terça-feira (9/11)

Também no Quilombo, na terça-feira será ministrada uma aula aberta de Capoeira, às 19h30.

Quarta-feira (10/11)

Toda quarta-feira, os munícipes, turistas e visitantes de Atibaia podem prestigiar a Feira Noturna do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais) a partir das 18h.

Quinta-feira (11/11)

Para finalizar a programação da Agenda Atibaia desta semana, a exibição e o bate-papo sobre o filme Selvagem tem início às 19h, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia