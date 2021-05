Secretaria de Cultura dá dicas de presentes para o dia das mães

Confira a seleção que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa preparou para o Dia das Mães. Vai desde concertos, livros, apresentações musicais e de poesia, aula de yoga, exposições e até cinema com bate papo. Há opções presenciais e virtuais e quase todas são gratuitas.

Bate-papo ‘De Medeia a Dona Nenê’ (Imagem: Reprodução/ Youtube)

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO

Momento pra relaxar. Convide sua mãe para esticar o corpo em uma sessão de yoga gratuita oferecida pela Biblioteca de São Paulo. Recomenda-se que os praticantes ingiram apenas alimentos leves antes da aula e usem roupas confortáveis. Com Amanda Velloso. Atenção: em respeito aos protocolos sanitários, é necessário que os participantes tragam o seu próprio tapete ou toalha Data: 8 de maio Horário: Das 11h às 11h45 Site para mais informações: www.bsp.org.br

BIBLIOTECA PARQUE VILA-LOBOS

Para as mamães aproveitarem o domingo com os pequenos, a BVL apresenta a Hora do Conto, uma contação de histórias da literatura infantojuvenil. “Pedro Malasartes e a sopa de letras”, de Luís da Câmara Cascudo, com o Grupo Mãos de Fada. Contação de histórias bilíngue em Libras e Português. Data: 9/5 Horário: das 14h às 14h45 Site para mais informações: www.bvl.org.br CASA DAS ROSAS Nossa dica é a exposição Coestelário, uma homenagem às vidas abreviadas pela pandemia. A exposição reúne 70 poemas visuais em homenagem a Aldir Blanc, Moraes Moreira, Olga Savary, Zuza Homem de Melo, Maria Alice Vergueiro e tantas outras personalidades vítimas da covid-19. Data: 8/5 Mais informações pelo site: https://www.casadasrosas.org.br/

CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Uma série curiosa de vídeos que trazem objetos que encontramos no nosso cotidiano e que também fazem parte do nosso acervo. Os objetivos apontam para uma série de mudanças, tanto dos modos de morar quanto de costumes e práticas sociais ao longo das últimas décadas. Data: 7/5 Mais informações pelo site: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/

CASA MÁRIO DE ANDRADE

A exposição de longa duração “Morada do Coração Perdido”, na Casa Mário de Andrade, traz a trajetória do escritor, músico, pesquisador e gestor cultural Mário de Andrade, as curiosidades da residência onde o modernista e seus familiares viveram entre as décadas de 1920 e 1940, além de como o imóvel, que completou 100 anos em 2020, se tornou instituição museológica. Data: 8/5 Horário: 12h às 16h Mais informações pelo site: https://www.casamariodeandrade.org.br/

#CulturaEmCasa

Plataforma de streaming e vídeo por demanda O bate-papo ‘De Medeia a Dona Nenê – Representações da Mãe na Cultura’ é uma conversa entre a mãe, atriz e influenciadora Samara Filippo e o casal de mães lésbicas Marcela Tiboni e Melaine (autoras do livro “Mama: um relato de maternidade homoafetiva) Com a mediação da mãe, youtuber, influenciadora, empresária e estilista Ana Paula Xongani. Data: 9/5 Horário: 16h Acesse: www.culturaemcasa.com.br

FÁBRICAS DE CULTURA

As Fábricas de Cultura recebem a cantora Tiê para homenagear as mães. O público poderá conferir as apresentações pelo Instagram @fabricasdecultura. Cidade Tiradentes – Fábrica Show Data: 8/5 Horário: 11h30

Sapopemba – Fábrica Show Data: 8/5 Horário: 14h30

Vila Curuçá – Fábrica Show Data: 9/5 Horário: 11h30

Itaim Paulista – Fábrica Show Data: 9/5 Horário: 14h30 Encontro de Leitores + Intervenção na Biblioteca: Sarau para as Mães Data: 11/5 Horário: 15h Transmissão ao vivo pelo instagram

MEMORIAL DA RESISTÊNCIA

A mãe que não perde a oportunidade de adquirir mais conhecimento vai apreciar a obra Retrato Oficial (2017), do artista Rafael Pagatini, que investiga as relações entre a esfera política, a ditadura civil-militar brasileira e os processos de construção da memória cultural. A exposição é parte do projeto Ocupações Memorial, que articula diálogos transdisciplinares sobre a memória dos períodos autoritários no país e suas reverberações no presente. Data: 8/5 Mais informações pelo site: http://memorialdaresistenciasp.org.br

MIS EXPERIENCE

Que tal fazer uma foto da sua mãe ao lado da personagem mais famosa da renascença? Sua mãe e Monalisa, de Leonardo Da Vinci. Gostou? Então reserve sua entrada para o MIS Experience e participe da experiência instagramável Mona Lisa Illusion, com cenários lúdicos que criam ilusão de ótica quando fotografados de determinados ângulos e permite que o visitante faça registros muito divertidos. Data: Terça a domingo Horário: 11h às 17h Ingressos gratuitos Necessário fazer agendamento prévio: https://mis-sp.byinti.com/#/event/ElVC-QfXo-HissvG1ULF) Classificação: Livre

MUSEU CATAVENTO

O Museu Catavento preparou um vídeo comemorativo em homenagem às mães. Assista com ela. Data(s): 09 de Maio Horário: 12h. Divulgação: Redes sociais do museu (Instagram @museucatavento e Facebook @cataventocultural).

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

E se a sua mãe gosta de música, corre aqui. Por meio do projeto Música no MCB, a banda feminina Jazzmin’s Big Band realiza o lançamento virtual do seu novo álbum, Quando Eu Te Vejo pelo YouTube. Saiba mais: https://mcb.org.br/pt/programacao/musica/lancamento-virtual-do-cd-quando-te-vejo-de-jazzmins-big-band/

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS)

Como sugestão de Dia das Mães, recomendamos o #Cineciência, que vai abordar o sucesso da Netflix “Radioatividade”, sobre a vida da consagrada física e química Marie Curie, que descobriu a radioatividade e novos elementos químicos. Ela também era mãe de duas meninas, além de cientista ganhadora de 2 prêmios Nobel em pleno século XIX. Data: 9/5 Horário: 17h – ao vivo Canal do MIS no Youtube – https://www.youtube.com/user/missaopaulo

MUSEU DA IMIGRAÇÃO

Perfeito para as mães que amam poesia, o Projeto RAIZ foi idealizado e desenvolvido após a perda de uma das figueiras centenárias do complexo da antiga Hospedaria do Brás. Traga a sua mãe para uma experiência única a partir de áudios abordando temas relevantes para o Museu, como identidade, direitos humanos, xenofobia, refúgio, natureza e herança. Pra ficar ainda melhor, a ação conta com uma produção do historiador e escritor, Leandro Karnal. Data: de quarta a domingo Horário: das 11h às 17h (bilheteria até as 16h) Site para mais informações: http://museudaimigracao.org.br/

MUSEU DO FUTEBOL

Venha fazer uma visita ao Museu e aproveite para conhecer o novo audioguia Mulheres do Futebol, narrado pela cantora Leci Brandão. O audioguia reúne 100 anos de histórias de mulheres da bola, entre elas jogadoras, treinadoras, árbitras, narradoras e jornalistas, e mostra que lugar de mulher é onde ela quiser! Data: De terça a domingo Horário: 11h às 17h Ingressos pelo site: www.museudofutebol.org.br/ingressos

OFICINAS CULTURAIS

Influenciada pelas manifestações da cultura popular brasileira e pela literatura que nasce do povo, Heloisa de Lima costura poesia e música num manto que veste as dores e delícias do dia a dia. As composições trazem elementos da urbanidade, da religiosidade afrobrasileira, das feminilidades e sua relação com o meio. Data: 8/5 Horário: das 15h às 16h

https://oficinasculturais.org.br/ Plataforma de exibição: Youtube Oficinas Culturais

OSESP/SALA SÃO PAULO

Que tal levar sua mãe para um concerto na Sala São Paulo? Neste sábado, a Osesp toca músicas de Haydn e Arvo Pärt com o violinista e regente Emmanuele Baldini — spalla da Orquestra. Data: 8/5 Horário: 16h0 Ingressos a R$ 50 e R$ 100 Mais informações: http://osesp.art.br/concertoseingressos/concerto.aspx?IDApresentacao=8647

PINACOTECA

Nossa dica de presente é o livro Enciclopédia negra, que foi transformado em exposição na Pinacoteca. Por meio da apresentação de um conjunto de 103 obras de 36 artistas contemporâneos, o visitante se depara com registros emocionantes de mulheres que foram separadas de seus filhos, que conseguiram comprar alforria, de mestres curandeiros, professores, advogados, artistas e muito mais. O livro você encontra na lojinha da Pina e também na loja virtual disponível no site do museu www.pinacoteca.org.br.

Exposição Data: até 8/11/2021 de quarta a segunda. Horário: das 10h às 18h Ingressos: R$ 20 com horário marcado e vendas apenas pelo site https://www.pinacoteca.org.br

Livro Enciclopédia negra, de Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia M. Schwarcz Páginas: 789/Preço: R$89,90

THEATRO SÃO PEDRO

Que tal levar sua mãe para ver um concerto no centenário Theatro São Pedro? Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro apresentam o concerto Espelho No Espelho com peças de compositores como Arvo Pärt, Viktor Ewald e Fredrik Högberg. Os ingressos custam de R$ 5 (meia) a R$10. Para quem preferir ficar em casa, será possível conferir a transmissão ao vivo gratuita direto do palco do Theatro São Pedro pelo canal de YouTube Data: 9/5 Horário: 17h Mais informações pelo site: https://theatrosaopedro.org.br/ Canal do Youtube: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo