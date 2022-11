Agenda Atibaia: fique por dentro dos eventos da cidade de sexta (11) a terça-feira (15)

A Agenda Atibaia contará, nesta sexta-feira e fim de semana, com apresentação teatral e show na Estação Sesi, festival de encerramento de natação, além das feiras permanentes aos sábados. Confira a programação completa das atrações em diversos pontos de Atibaia:

Sexta-feira (11)

Lazer na Rua

Nesta sexta-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer promove mais uma edição do “Lazer na Rua”, ação que conta com diversas brincadeiras, guloseimas, atividades lúdicas e esportivas para diversão das crianças. O evento será aberto ao público, das 13h às 17h, na Creche Hermínia Salarolli dos Santos Bacci (Rua Nello Bacci, s/n, Tanque).

Show Caipira Jazz Duo – Estação SESI

O show contempla músicas do cancioneiro caipira e músicas autorais, além de clássicos nordestinos e do choro, que se misturam com a linguagem do jazz.

(Foto: Divulgação)

As diversas interações com a plateia deixam o show mais dinâmico, criando um ambiente de sinergia entre o público e os músicos. O show acontece nesta sexta-feira, às 19h, na Estação SESI de Cultura (Rua da Meca, nº 360, Jardim Cerejeiras).

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado (12)

Lançamento de livro

Neste sábado, acontece o lançamento do livro “A Prática da Perícia em

Serviço Social” da autora Sônia Santos, às 15h, no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro).

Teatro Rei Mídias – Estação SESI

A Cia Canta Circo & Teatro traz a apresentação teatral “Rei Mídias”, que conta a história de um Rei que governa tudo pela Internet e sua única ligação com o mundo real é por meio de seu “criado”.

(Foto: Divulgação)

Todas as relações do Rei são virtuais, inclusive seu reino e ele só percebe esta existência virtual quando uma doença o desperta para a vida, no mundo afora. Vale a pena conferir a apresentação teatral, que acontece no sábado, 12 de novembro, às 14h30, na Estação SESI (Rua da Meca, nº 360, Jardim Cerejeiras).

Festival de encerramento de natação – ADA

Acontece neste sábado o festival de encerramento de natação dos alunos do Projeto de Natação ADA – Associação Desportiva Atibaiense, às 9h, na piscina do Ginásio de Esportes Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial). O objetivo do festival é divulgar o trabalho da ADA e seus professores junto aos munícipes e mostrar a evolução de cada aluno. O evento é aberto ao público para prestigiar e conhecer o projeto.

XXVIII Campeonato Brasileiro de Softbol de Interclubes Sub 15

Neste sábado (12) e domingo (13) ocorre a 28ª edição do Campeonato Brasileiro de Softbol Feminino de Interclubes Sub 15, a partir das 8h, no Parque Nipo Atibaia (Estrada Shigueki Ono, nº 355). Um jogo de softbol envolve dois times de nove atletas cada, que se revezam na defesa (arremessando a bola) e no ataque (rebatendo com o bastão). Ao final das sete entradas, a equipe que tiver feito mais pontos fica com a vitória. Prestigie!

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Domingo (13)

11º Encontro de Cavaleiros

O último encontro de cavaleiros do ano será realizado neste domingo, a partir das 12h, com as apresentações dos cantores Anderson Marques e Lucas Moreno, na Estrada Francisco da Veiga Labert – no Bairro Laranjal.

Terça-feira – Feriado (15)

6º Águas de Oxalá

Em comemoração ao Novembro Dandara, a programação realizada pela Associação Cultural Negra Visão, com apoio da Prefeitura de Atibaia, oferece uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra. A 6º Águas de Oxalá tem início na Igreja do Rosário, às 8h, o cortejo será pela Rua José Lucas e evento finaliza na Praça da Matriz.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia