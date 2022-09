Agenda Atibaia conta com mais de 10 eventos para os próximos dias na cidade

O mês de setembro começa com muita novidade, diversão e cultura para Atibaia. No primeiro fim de semana do mês, dias 2 e 3, o município recebe a terceira edição do Pit Stop “Unidos pela sua segurança”, evento direcionado aos motoristas. Mas ainda tem as belezas da tradicional Festa das Flores e Morangos, que retorna após 2 anos de pandemia de Covid-19, muita aventura e belezas naturais no 2º Festival Takao Ono de Voo Livre, lançamento da Feira do Produtor Rural – ponto oficial de venda de morangos na cidade –, além de muita música e cultura com o 1º Encontro de Corais de Atibaia!

Confira a programação completa:

Pit Stop “Unidos pela sua segurança” – sexta (2) e sábado (3)

A terceira edição do Pit Stop “Unidos pela sua segurança” acontece nesta sexta-feira (2) e sábado (3), das 9h às 17h, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais). Com o tema segurança viária, o objetivo do Pit Stop é mobilizar a sociedade, tornando o trânsito mais seguro e reduzindo o número de acidentes. Por meio da ação educativa, sem fins lucrativos, o evento oferece orientações aos motoristas, além de testes nos amortecedores e equipamentos dos automóveis, procurando identificar e prevenir possíveis problemas, acidentes e danos futuros. O evento será realizado pela empresa Vianelo Centro Automotivo Porto Seguro, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Festa das Flores e Morangos – de 2 a 25 de setembro

A 40ª edição da festa mais famosa da cidade começa nesta sexta (2) e vai até 25 de setembro, no Parque Edmundo Zanoni. Realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura, a tradicional celebração da colônia japonesa completa 40 anos e acontece às sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 18h, com edições extras no feriado de 7 de setembro (quarta-feira) e no dia 8 (quinta). Uma homenagem aos produtores rurais de Atibaia e região, responsáveis por cerca de 25% da produção nacional de flores e uma safra de morango que ultrapassou os 3 milhões de pés em 2021, a festa conta com uma infinidade de atrações para toda a família. O endereço do Parque Edmundo Zanoni é Avenida Horácio Netto, 1030 – Loanda.

Som da Cris – sexta-feira (2)

O pocket show de lançamento do novo álbum da cantora e compositora Cris acontece nesta sexta-feira (2), às 17h, trazendo muito Pop Rock e MPB para agitar Praça da Matriz. O show é gratuito.

Feira Noturna Itapetinga – sexta-feira (2)

Além de oferecerem produtos, comidas e serviços, as feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão. Com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, a feira ainda traz música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado! As feiras acontecem às quartas-feiras no Centro de Convenções, a partir das 17h, e às sextas-feiras no Itapetinga, também a partir das 17h.

Feira Permanente do Produtor Rural – sábado (3)

Atibaia contará com uma Feira Permanente do Produtor Rural a partir deste sábado, 3 de setembro, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. A Feira reunirá em um mesmo local as diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a possibilidade de comprar produtos frescos diretamente do produtor, com preços atrativos para a população.

O local será ponto oficial de venda do morango no município, além de flores de corte, vasos, arranjos, suculentas e até as famosas orquídeas de Atibaia, de forma permanente, todos os sábados.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – sábado (3)

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando Atibaia no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

2º Festival “Takao Ono” de Voo Livre – sábado (3) e domingo (4)

O Pouso de Voo Livre de Atibaia receberá neste fim de semana, dias 3 e 4, a segunda edição do Festival “Takao Ono” de Voo Livre, evento que promete trazer muita diversão, música com bandas locais, barraquinhas e food trucks, além do esporte que vai colorir o céu com paragliders e asas-deltas.

A programação está prevista para ocorrer a partir das 13h até as 20h, nos dois dias do evento. O Pouso de Voo Livre de Atibaia está localizado na Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99 – Itapetinga.

1º Encontro de Corais de Atibaia – ECOATI – sábado (3) e domingo (4)

Neste fim de semana, dias 3 e 4, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, e a Intermusic Escola Artística Musical realizam o Encontro de Corais de Atibaia – ECOATI 2022, que busca valorizar a cultura musical. O evento acontecerá no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) e contará com mais de 20 corais participantes, de diferentes localidades do Brasil. No sábado (3), às 13h30, e domingo (4) às 9h, o encontro promoverá o intercâmbio entre os coros participantes, estimulando, desenvolvendo e aprimorando a prática do canto coral no município.

1ª Feira PET da entidade DANP (Doar Amor Não tem Preço) – domingo (4)

Os pets vão ter um espaço só para eles neste fim de semana! Acontece neste domingo (4), das 10h às 16h, no Centro de Convenções, a 1ª Feira Pet organizada pelo santuário DANP (Doar Amor Não tem Preço), trazendo novidades do mundo animal, além de diversão para os bichinhos! A entrada será 1kg de ração premium, sem corante. No local, haverá também barraquinhas vendendo comidas e bebidas, e todo valor arrecadado será revertido para o santuário. Não fique de fora!

X Mostra de Arte “Rastros Modernos” – de 29 de agosto a 14 de outubro

Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, a Mostra de Arte teve sua abertura oficial realizada no dia 29 de agosto, no Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica). Com o tema “Rastros Modernos”, a X Mostra de Arte traz trabalhos de alunos da rede municipal de ensino, constituindo não só um espaço de exposição de suas produções artísticas, mas também de expressão de suas emoções, sensibilidades e sentimentos por intermédio da arte.

Exposição Turistar – até 20 de setembro

Segundo a autora do projeto, Turistar é uma atitude de vida mesclada com o olhar livre, além de relacionar natureza e vida como partes intrínsecas. O Centro Cultural André Carneiro funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 11h às 16h. A exposição Turistar ficará até o dia 20 de setembro no local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia